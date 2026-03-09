¿Era necesario? Ferrari se DEFIENDE sobre la estrategia del GP de Asutralia

Ferrari-teambaas Fred Vasseur defiende las decisiones estratégicas adoptadas por la escudería durante el Gran Premio de Australia.

A pesar de las críticas por no haber sacado partido a las neutralizaciones tempranas, el director del equipo sostiene que el verdadero problema radicaba en la falta de velocidad pura del coche.

Así lo explicó en una entrevista posterior con Crash.net. La carrera en Melbourne empezó con buenas perspectivas para la italiana escudería. Charles Leclerc se adelantó al poleman George Russell en la salida, y ambos pilotos intercambiaron posiciones en los inicios de la prueba.

Además, Lewis Hamilton—que este año inicia su segundo año con Ferrari—demostró un rendimiento sólido, manteniendo una constante presión sobre los líderes. Finalmente, los pilotos de Ferrari tuvieron que conformarse con la tercera y cuarta posición, detrás de los dos monoplazas de Mercedes.

La velocidad de Mercedes fue decisiva

Vasseur recalca que la diferencia en velocidad era simplemente demasiado notable para poder competir con los rayos plateados. «Debemos ser realistas: ayer sus coches fueron 0,8 segundos más rápidos que los nuestros y peleamos desde el inicio como auténticos guerreros», afirmó el jefe del equipo. Según él, la causa principal del resultado no radica en las decisiones tácticas desde el pit, sino que se trata, en esencia, de velocidad pura.

No se arrepiente de sus decisiones

Un momento clave fue la elección de no entrar al pit durante una temprana fase con safety car virtual, mientras Mercedes sí lo hizo. Más tarde, en otra situación de VSC provocada por Valtteri Bottas, el pit estaba cerrado antes de que Ferrari pudiera reaccionar. No obstante, Vasseur sigue apoyando a su equipo y destaca la evolución en comparación con el sábado. «No me arrepiento ni de la estrategia ni del ritmo que mostramos hoy. Hemos dado un gran salto respecto a ayer y ahora nos centramos en China», concluyó.

