Leclerc hace TRIZAS a los críticos de Ferrari

Charles Leclerc tuvo un comienzo espectacular en el Gran Premio de Australia, aunque al final solo pudo celebrar un tercer puesto en el podio.

Tras la carrera surgieron dudas sobre las decisiones estratégicas de Ferrari, pero el piloto monegasco dejó claro que confía plenamente en las directrices de su equipo.

La competición en Melbourne arrancó de maravilla para la Scuderia. Leclerc, partiendo desde la cuarta posición, dio una salida fulminante y tomó la delantera desde el inicio.

Mientras tanto, los pilotos de Mercedes, George Russell y Kimi Antonelli, optaron por adelantarse con un pit stop durante la primera bandera virtual de seguridad en la ronda once, lo que les permitió ganar una ventaja estratégica y ocupar el primer y segundo lugar.

Apuesta Calculada

Leclerc comentó que el equipo decidió conscientemente saltarse la primera neutralización. "No me arrepiento en absoluto; fue una opción planeada y deliberada", afirmó sobre la táctica de prolongar la salida. El piloto explicó que, basándose en lo vivido durante el fin de semana, observaron que en cada sesión se registraba al menos una avería, lo que les hizo prever que no sería la única bandera virtual en la carrera y optaron por esperar a la siguiente oportunidad.

Cierre del Pit Lane

La siguiente neutralización llegó rápidamente, en la ronda dieciséis, luego de que Valtteri Bottas se detuviera. Fue en ese instante cuando la dirección de carrera decidió cerrar la entrada al pit lane, complicando los planes de Ferrari. "Siempre es una apuesta; no esperábamos que sucediera. Más tarde tuvimos otros episodios de bandera virtual, uno de ellos en un momento muy oportuno, pero la entrada estaba cerrada para nosotros", explicó el piloto. Leclerc subrayó que la suerte no estuvo de su lado en esta carrera inaugural, aunque reafirmó que la decisión fue consciente y no se arrepiente de haberla tomado.

