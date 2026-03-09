Hamilton revela el PLAN para cazar a Mercedes
Charla combativa del siete veces campeón del mundo tras el Gran Premio de Australia
Lewis Hamilton no se rendirá sin luchar y ya ha dejado claro que planea enfrentarse a sus rivales de Mercedes, ahora que la temporada 2026 arranca con fuerza.
Mercedes generó el temor de todos en el Gran Premio de Australia de fin de semana, cuando George Russell registró una vuelta en clasificación siete décimas por delante de Isack Hadjar de Red Bull.
Tras una intensa disputa contra Charles Leclerc de Ferrari desde el inicio, el excelente desempeño de Mercedes en las condiciones de neumáticos duros permitió que Russell y Kimi Antonelli lograran un 1-2. Este resultado podría ser una señal de lo que está por venir durante la temporada.
A pesar del dominio mostrado por Mercedes, Hamilton se mantiene optimista y confía en que Ferrari encontrará la forma de perseguir a sus rivales a medida que avanza la competición.
Hamilton confía en Ferrari
Hamilton finalizó en la cuarta posición en Albert Park, después de que unos problemas en la clasificación lo dejaran más atrás de lo previsto, quedando incluso seis décimas de segundo por detrás de su compañero Leclerc.
En declaraciones a Sky Sports, afirmó: "Estoy muy orgulloso del equipo. Han hecho un trabajo excepcional para llevar el coche a este nivel. Claro que en Mercedes no somos tan rápidos y tenemos retos por delante, pero estamos en plena lucha. Fue una carrera emocionante y, con apenas unas vueltas más, habría igualado a Charles. Hay muchos aspectos positivos de lo vivido hoy. Aún nos queda mucho por trabajar para alcanzar a Mercedes, pero no es una tarea imposible. Seguiremos empujando y dando lo mejor de nosotros hasta la próxima carrera."
¿Cómo podrá Ferrari alcanzar a Mercedes?
El director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, ha mencionado que el coche más rápido en Melbourne podría no ser el más veloz al final de la temporada, ya que 2026 se perfila como un campeonato de desarrollo.
El pasado 1 de junio, la FIA anunció que implementará pruebas de relación de compresión cuando el coche opere a temperaturas elevadas, y no solamente en frío, eliminando así las especulaciones de que algún truco en el motor de Mercedes proporcionara una ventaja a las Silver Arrows.
Además, la capacidad de Ferrari para arrancar a gran velocidad podría convertirse en un arma crucial contra Mercedes este año. En Melbourne, Leclerc demostró un arranque impresionante que le permitió tomar la delantera desde la primera vuelta.
