Mercedes entrega en la PRIEMRA CARRERA lo que Antonelli y Russell más esperaban sobre el auto

Mercedes aprovechó la oportunidad de demostrar que es el equipo a seguir, justo cuando la Fórmula 1 entra en una polémica era de nuevas regulaciones en el Gran Premio de Australia 2026, apertura de temporada.

Durante las pruebas previas, Toto Wolff, jefe del equipo, señaló a Red Bull como “el referente”.

Sin embargo, tras el accidente de Max Verstappen en la primera sesión de clasificación del circuito de Albert Park el pasado sábado, el cuatro veces campeón se vio obligado a empezar desde la posición 20. Mientras tanto, Mercedes se impuso en la parrilla, con George Russell en la pole y su compañero Kimi Antonelli a su lado en P2 al inicio de la carrera.

La dupla de pilotos de los Silver Arrows cruzó la meta manteniendo el mismo orden, asegurándose un doble podio en Melbourne y consolidando a Mercedes como líder en esta primera etapa. No obstante, es posible que la ventaja de Russell y Antonelli se vea reducida en tan solo siete carreras.

La controversia no se limitó a la pista. Antes de que comenzara la temporada 2026, los rivales de Mercedes presentaron una queja ante la FIA por un ingenioso truco relacionado con el ratio de compresión.

Con la entrada en vigor de las nuevas normativas para las unidades de potencia, circularon informes de que Mercedes habría encontrado la forma de ajustar su relación de compresión geométrica a los 16:1 permitidos cuando el coche está detenido, incrementándola a los 18:1 en movimiento. Anteriormente, la medición se realizaba únicamente con el vehículo parado y a temperatura ambiente.

Verstappen incluso afirmó que este resquicio legal habría otorgado a sus oponentes entre 20 y 30 caballos de fuerza adicionales y una ventaja de 0,3 segundos por vuelta.

Sin embargo, tras una votación entre los proveedores de unidades de potencia, se acordó que Mercedes no podrá emplear este truco a partir del Gran Premio de Mónaco 2026. Por ello, el equipo buscará sumar la mayor cantidad de puntos posible antes de esa carrera, en caso de que su ventaja competitiva se vea reducida.

Por qué los rivales de Mercedes están tan equivocados

A pesar de que algunos competidores, entre ellos Lewis Hamilton, han sugerido que la supuesta ventaja en el ratio de compresión de Mercedes es contraria a las normas, los expertos de Sky Sports F1 coinciden en que este factor no explica en su totalidad el arranque dominante del equipo.

El sábado, Hamilton exigió a la entidad rectora de la Fórmula 1 respuestas sobre el asunto. “Quiero entender por qué, únicamente por la potencia, se consiguen diferencias de dos décimas o más por sector. Si se trata de ese tema de compresión, quiero saber por qué la FIA no ha intervenido y qué medidas se han tomado para solucionarlo. Y si no es así, y solo se trata de potencia pura, tendremos que mejorar nuestro desempeño”, declaró.

Aunque Hamilton reconoció que Mercedes podría estar superior a la Scuderia en todos los aspectos, el analista de Sky Sports F1, Bernie Collins, desmintió rápidamente la idea de que el truco de compresión sea la única razón de la velocidad del equipo. El ex estratega de la Fórmula 1 insinuó que el éxito de Mercedes va mucho más allá de ese aspecto, aportando evidencias que refutan la teoría de Hamilton. Collins explicó: “Cuatro equipos utilizan este motor [Mercedes]. Si solo se tratara del ratio de compresión, esos equipos encabezarían la lista de tiempos, y eso no es lo que está ocurriendo actualmente.”

Finalmente, Martin Brundle intervino con ironía: “Creo que todo esto es una tormenta en un cilindro.”

