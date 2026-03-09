Hamilton tiene un 'NUEVO ROSCOE' y no creerás cómo se llama

Lewis Hamilton encantó al público en el Gran Premio de Australia al presentar su nueva y peculiar mascota, que luce un nombre que no deja de sacar sonrisas.

Hamilton subió al escenario en compañía de su compañero de equipo de Ferrari, Charles Leclerc, durante un evento para los aficionados organizado por la presentadora de F1 TV, Ariana Bravo, en Melbourne. Antes del evento principal en Albert Park el domingo, ambos pilotos respondieron preguntas sobre cómo pasaron su receso entre temporadas.

Leclerc vivió un fin de semana inolvidable, ya que aprovechó sus últimos días libres antes de la temporada 2026 para casarse en una elegante ceremonia civil con su pareja, Alexandra Saint Mleux.

Por su parte, Hamilton tuvo una pausa más relajada, aunque tampoco pudo evitar aparecer en varias fotos junto a la superestrella de la televisión de realidad, Kim Kardashian, con quien se rumorea que mantiene una relación.

Hamilton revela a su 'nuevo Roscoe' con un nombre divertido

Durante el receso invernal de la F1, Hamilton no dejó de mantener a sus seguidores al tanto de sus aventuras. En Instagram publicó un emotivo carrusel con imágenes de sus vacaciones esquiando, que claramente transmitían su buen humor y espíritu aventurero.

Además, entre las fotos familiares, compartió imágenes de una vaca de aspecto especialmente esponjoso. Según se supo en el foro de Melbourne, esta es su nueva mascota.

En un video que ha circulado en redes sociales durante el Gran Premio de Australia, se le observa señalando en la gran pantalla la imagen del entrañable animal. Con naturalidad, Hamilton comentó: "Ah, sí, esta es mi vaca. Se llama Max."

El piloto de 41 años se percató enseguida de que las risas del público se debían al curioso hecho de que su mascota comparte nombre con su antiguo rival, Max Verstappen. Sin embargo, aclaró de inmediato: "Yo no lo nombré, lo heredé, por cierto. Se llama Max. Lo juro por mi vida, lo juro por mi vida."

"En mi pequeña granja, básicamente lo adopté. Y también tengo otra que se llama Ombre."

"Son lo más suave, es como tener un nuevo Roscoe para mí", concluyó Hamilton, provocando un coro de 'aww' entre los presentes.

