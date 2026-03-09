Hamilton denuncia el ERROR de estrategia de Ferrari tras el GP de Australia

Falta una carrera para 2026 y Ferrari ya está arruinando otra vez su estrategia

Ferrari ha vuelto a tomar decisiones estratégicas muy cuestionables. Por supuesto, Lewis Hamilton no ha dejado pasar la oportunidad de expresar sus dudas.

El domingo en el Gran Premio de Australia, en Melbourne, se disputó la primera carrera de una temporada completamente renovada en cuanto a chasis y unidad de potencia. Mercedes se mostró como el claro candidato al liderato al iniciar el año con un 1-2.

El dúo de pilotos de Ferrari, Hamilton y su compañero Charles Leclerc, cruzó la meta detrás del grupo de las Silver Arrows. Hamilton comentó a la prensa que su antiguo equipo parecía más rápido y que obtener un P3 y P4 era, “probablemente, el mejor resultado” que Ferrari podía esperar ese día.

Con siete campeonatos de pilotos en su palmarés, Hamilton reconoce cuando se comete un error que puede cambiar el rumbo de la carrera. Por ello, criticó la decisión de Ferrari de no llamar a boxes a ninguno de sus pilotos cuando se activó el safety car virtual en la vuelta 12.

Después de que Isack Hadjar, piloto de Red Bull, se viera forzado a abandonar el GP de Australia por un fallo técnico en su nuevo monoplaza, la FIA decidió poner en marcha el safety car virtual. Mientras los rivales de Ferrari aprovechaban la situación ingresando a pits, Leclerc, que lideraba la carrera, y Hamilton, quien había escalado a P2 tras una salida impresionante, se quedaron en pista.

Hamilton “absolutamente tiene la razón”, afirma Brundle

Al pasar por la entrada de boxes sin ser llamado por la Scuderia, Hamilton se lanzó a la radio para decirle a su ingeniero de carrera provisional, Carlo Santi: “Al menos, uno de nosotros debería haber entrado”.

El legendario comentarista de F1, Martin Brundle, coincidió rotundamente, declarando durante la transmisión en vivo: “Lewis tiene absolutamente la razón”. Aunque el piloto de 41 años moderó luego sus críticas sobre la decisión en pits tras la carrera, queda claro que aún busca el apoyo que necesita de su nuevo equipo.

Es evidente que Ferrari tiene mucho trabajo por delante si quiere poner fin a la sequía en campeonatos, tanto de pilotos como de constructores, la más larga en la historia del equipo.

La estrategia de Ferrari vuelve a ser cuestionada

Durante la transmisión del domingo, el analista de Sky Sports F1, Bernie Collins, trató de entender la lógica detrás de las decisiones de Ferrari. Comentó: “Lewis Hamilton fue muy contundente en la radio, especialmente durante el primer periodo del safety car virtual, preguntándose ‘¿por qué no metimos al menos a un coche?’”.

Añadió: “Me sorprendió que Mercedes apostara por una estrategia doble cuando ambos coches estaban tan juntos, pero se mostraron muy seguros de su plan. Y en el segundo safety car virtual, Charles Leclerc se situó justo en la línea de salida cuando se activó, mientras que Lewis se encontraba un poco más atrás. La seña amarilla llevaba ya 19 segundos en pista, lo que significaba que Ferrari tenía tiempo suficiente para reaccionar, algo que, sin duda, genera muchas preguntas”.

Collins, antiguo estratega de F1 en Aston Martin, invitó al ex piloto y actual comentarista de Sky, Anthony Davidson, para recrear la conversación que la Scuderia debió tener con Hamilton. Con ello, ilustraron a los espectadores lo sencillo que hubiera sido evitar este error en las primeras etapas de la carrera.

