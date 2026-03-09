Fortísima crítica de Checo a Red Bull tras experiencia en Cadillac

Sergio Pérez regresó este año a la parrilla de Fórmula 1 con el nuevo equipo de Cadillac, y el piloto mexicano no esconde su entusiasmo por esta colaboración.

Según él, en su nuevo equipo se valora mucho más su aporte técnico que durante su etapa en Red Bull Racing.

Después de un final complicado en Red Bull, Pérez tuvo que dejar atrás completamente la temporada pasada. Ahora, en esta nueva etapa en la élite, el piloto de 36 años ha encontrado un hogar en el debutante Cadillac.

Comienza así su decimoquinto año en la competición y formará un dúo experimentado junto a Valtteri Bottas. El cambio le resulta un verdadero alivio, especialmente por el reconocimiento a su contribución en el desarrollo del coche.

Pérez valora más el feedback en Cadillac

El mexicano destaca que se siente mucho más cómodo en su rol de piloto experimentado dentro del nuevo equipo. Cuando se le preguntó si su opinión tiene más peso en Cadillac que en su anterior destino, respondió de forma afirmativa: "Puedo ver claramente cómo se está desarrollando el coche y cómo avanzamos en la misma dirección, lo cual siempre ayuda. Siento que mi opinión se valora muchísimo más", explica Pérez. Esta situación contrasta notablemente con su paso por Red Bull, donde, pese a compartir equipo con Max Verstappen, describió su posición como "el mejor y peor trabajo del mundo".

Volver a lo esencial

El piloto mexicano confiesa que su año de descanso le ha permitido adquirir una perspectiva renovada del deporte. Su meta ahora es dejar atrás las presiones del pasado y disfrutar la Fórmula 1 tal como lo hacía en sus primeros años. "Siento que mi año sabático me ha dado una visión completamente distinta de la competición. Cuando estás inmerso en esta burbuja desde muy joven, te preocupas por detalles pequeños que para los demás son completamente irrelevantes. Para mí, lo principal es volver a disfrutarla, casi como si se tratara de karting", concluyó el piloto de Guadalajara.

