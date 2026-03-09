close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Sergio Pérez

Fortísima crítica de Checo a Red Bull tras experiencia en Cadillac

Sergio Pérez — Foto: © IMAGO

Fortísima crítica de Checo a Red Bull tras experiencia en Cadillac

Sergio Pérez regresó este año a la parrilla de Fórmula 1 con el nuevo equipo de Cadillac, y el piloto mexicano no esconde su entusiasmo por esta colaboración.

Según él, en su nuevo equipo se valora mucho más su aporte técnico que durante su etapa en Red Bull Racing.

Después de un final complicado en Red Bull, Pérez tuvo que dejar atrás completamente la temporada pasada. Ahora, en esta nueva etapa en la élite, el piloto de 36 años ha encontrado un hogar en el debutante Cadillac.

Comienza así su decimoquinto año en la competición y formará un dúo experimentado junto a Valtteri Bottas. El cambio le resulta un verdadero alivio, especialmente por el reconocimiento a su contribución en el desarrollo del coche.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Pérez valora más el feedback en Cadillac

El mexicano destaca que se siente mucho más cómodo en su rol de piloto experimentado dentro del nuevo equipo. Cuando se le preguntó si su opinión tiene más peso en Cadillac que en su anterior destino, respondió de forma afirmativa: "Puedo ver claramente cómo se está desarrollando el coche y cómo avanzamos en la misma dirección, lo cual siempre ayuda. Siento que mi opinión se valora muchísimo más", explica Pérez. Esta situación contrasta notablemente con su paso por Red Bull, donde, pese a compartir equipo con Max Verstappen, describió su posición como "el mejor y peor trabajo del mundo".

Volver a lo esencial

El piloto mexicano confiesa que su año de descanso le ha permitido adquirir una perspectiva renovada del deporte. Su meta ahora es dejar atrás las presiones del pasado y disfrutar la Fórmula 1 tal como lo hacía en sus primeros años. "Siento que mi año sabático me ha dado una visión completamente distinta de la competición. Cuando estás inmerso en esta burbuja desde muy joven, te preocupas por detalles pequeños que para los demás son completamente irrelevantes. Para mí, lo principal es volver a disfrutarla, casi como si se tratara de karting", concluyó el piloto de Guadalajara.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

5416 votos

Relacionado

Fórmula 1 Red Bull Sergio Pérez Cadillac

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

Checo Pérez Hoy: Debuta con Cadillac en el GP de Australia; Hace perder la cabeza a Liam Lawson

Checo Pérez Hoy: Debuta con Cadillac en el GP de Australia; Hace perder la cabeza a Liam Lawson

  • Hoy 00:40
¡Checo causa ARDOR Y BERRINCHE en Lawson tras el GP de Australia!

¡Checo causa ARDOR Y BERRINCHE en Lawson tras el GP de Australia!

  • Ayer 20:51
Así marcha el campeonato de CONSTRUCTORES tras el GP de Australia

Así marcha el campeonato de CONSTRUCTORES tras el GP de Australia

  • Hoy 06:34
Así queda el campeonato de PILOTOS tras el GP de Australia

Así queda el campeonato de PILOTOS tras el GP de Australia

  • Hoy 06:03
F1 Hoy: Alonso le da inesperado uso al GP de Australia; Verstappen compara reglas con Mario Kart

F1 Hoy: Alonso le da inesperado uso al GP de Australia; Verstappen compara reglas con Mario Kart

  • Hoy 00:29
F1 Hoy: Fernando Alonso señala su superioridad; Lewis Hamilton culpa a la FIA

F1 Hoy: Fernando Alonso señala su superioridad; Lewis Hamilton culpa a la FIA

  • Hoy 12:00

Recién en

12:00
F1 Hoy: Fernando Alonso señala su superioridad; Lewis Hamilton culpa a la FIA
08:56
Mercedes se PLANTA ante las quejas de McLaren
08:51
¿Era necesario? Ferrari se DEFIENDE sobre la estrategia del GP de Asutralia
08:44
Leclerc hace TRIZAS a los críticos de Ferrari
08:36
Hamilton revela el PLAN para cazar a Mercedes
Noticias F1

Recomendado por la redacción

¿Era necesario? Ferrari se DEFIENDE sobre la estrategia del GP de Asutralia Ferrari

¿Era necesario? Ferrari se DEFIENDE sobre la estrategia del GP de Asutralia

Hoy 08:51
Leclerc hace TRIZAS a los críticos de Ferrari Ferrari

Leclerc hace TRIZAS a los críticos de Ferrari

Hoy 08:44
Hamilton revela el PLAN para cazar a Mercedes Ferrari

Hamilton revela el PLAN para cazar a Mercedes

Hoy 08:36
Hamilton denuncia el ERROR de Ferrari tras el GP de Australia Ferrari

Hamilton denuncia el ERROR de Ferrari tras el GP de Australia

Hoy 07:03
Ontdek het op Google Play
x