Verstappen inicia su era de SARCASMO dentro de la F1

Max Verstappen, de 28 años, experimentó por primera vez en una carrera completa los efectos de las nuevas regulaciones durante el Gran Premio de Australia.

Aunque consiguió escalar desde la posición 20 hasta la sexta, su opinión crítica no ha cambiado. Esto se dejó entrever cuando se le preguntó acerca de su lucha en pista con Lando Norris.

Verstappen salió desde la posición 20 en Albert Park, mientras que Norris, beneficiado por la retirada temprana de su compañero Oscar Piastri, arrancó desde la quinta fila. A pesar de la mejor posición inicial del británico, en la fase final de la carrera el neerlandés logró alcanzar la retaguardia de Norris.

Aunque el piloto de McLaren consiguió mantener a raya a la escudería Red Bull, la notable remontada de Verstappen demostró su capacidad en pista. Sin embargo, deslizarse sin esfuerzo no le ha ganado puntos a favor de las nuevas reglas, y tuvo que moderar sus comentarios críticos en la rueda de prensa, algo que en las últimas semanas no siempre fue bien recibido.

Verstappen sarcástico en Melbourne: "Fue un placer"

Una vez finalizada la competencia, Verstappen apareció en la conocida cabina, donde sostuvo una conversación con Chiel van Coldenhoven de Viaplay. Durante la entrevista, se le preguntó sobre el enfrentamiento con Norris en la recta final. El piloto explicó que, al cruzarse en la sala de prensa, ya habían comentado brevemente el tema. "Acabábamos de hablar", relató, añadiendo de forma claramente sarcástica que "fue un verdadero placer". Cuando Van Coldenhoven intentó indagar más sobre el tono de su respuesta, Verstappen se mostró cauto, esbozando una leve sonrisa cínica sin revelar más detalles.

F1 en 2026: "No es para mí", y China tampoco ofrece mejoras

El piloto neerlandés reafirmó sin tapujos que su postura respecto a las nuevas normas sigue intacta. "Esto no es para mí", declaró, subrayando su descontento. Al preguntar si en China podría encontrar algo más favorable, respondió con ironía: "¿Has visto lo largo que es el recto allá?" Dejando claro que tampoco en Shanghai prevé sentir una mejora en el rendimiento de su monoplaza.

Declaraciones de Verstappen bajo la lupa

La necesidad de medir sus palabras durante el post-evento se debió a las críticas recibidas, tanto de detractores como de la propia FIA, por sus comentarios sobre las nuevas regulaciones. Muchos opinan que el piloto no debería manifestar tan abiertamente su inconformidad, especialmente a estas alturas tempranas de la temporada. La FIA, por su parte, espera que Verstappen se dé el tiempo necesario para adaptarse y ha dejado en claro que está dispuesta a escuchar las opiniones de todos los pilotos.

