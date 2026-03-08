TODAS las reacciones en redes sociales al caótico GP de Australia

En las redes sociales se han manifestado opiniones muy diversas sobre la primera Gran Premio de 2026.

En Australia, por primera vez en todo su esplendor, pudimos ver en vivo los efectos de las nuevas normas, lo que provocó reacciones encontradas. Todos coincidieron en algo: Ferrari se ha convertido en el centro de la polémica.

Las nuevas regulaciones han causado un gran revuelo en el mundo de la F1. En particular, la normativa sobre baterías ha sido duramente criticada, ya que este sistema impide que los pilotos puedan pisar a fondo el acelerador en todo momento.

El artículo sigue tras el video

Además, los coches pierden potencia al final de la recta, lo que se percibe como un movimiento anti-F1. Numerosos aficionados, expertos y pilotos –incluido Max Verstappen– han cuestionado abiertamente estas reglas.

Solo durante el Gran Premio de Australia fue posible apreciar y evaluar en toda su magnitud el impacto de los nuevos reglamentos, así como la estrategia mostrada por Ferrari.

Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

Nuevos coches, nuevas normas, y la misma estrategia de mierda de Ferrari

Ferrari screwed that one up again! — Men In Black (@MenInBlackNZ) March 8, 2026

man what an interesting race!!! — marly💫 (@marlysmemos) March 8, 2026

F2 was 10 times more entertaining than the race today. 2 steps back with these new cars and regs. — Yoshi 🇨🇦 (@yoshiboost) March 8, 2026

Great race by Russell. Championship win incoming. — Singh (@20_1NM) March 8, 2026

there is one thing we can both agree on: pic.twitter.com/ot7wuL8C5c — MAYOR (@mayorxbt) March 8, 2026

Racepacemilton is back! Lewis looked amazing. Surely if Ferrari didnt have the deployment issue in quali and the botched strategy on the first VSC, it would’ve been a much better result. — Bishop (@skyoculus) March 8, 2026

That Leclerc v. Hamilton v. Verstappen championship battle that will emerge after June 1 will be one for the ages... — Anthony 🏁 (@ant_iuculano) March 8, 2026

Lewis just discovered that he has to compete against Ferrari strategists to win an 8th title. — FergiesRightRef (@FergiesRightRef) March 8, 2026

Yep this is gonna be easily one of the most boring seasons — FairyQueen (@Fairyqueenhihi) March 8, 2026

Max Verstappen climbed tons of positions in the beginning and none of that was shown. Good job @F1 — Adi Ver🦁 (@ADITVERMA1821) March 8, 2026

Russell was flawless today. Huge result for Mercedes! 🔥 — Madeliz (@mkundivictoria) March 8, 2026

Only certain in this race was both the Aston martins breakdown during the race. @AstonMartinF1 — Little finger (@sudanghm) March 8, 2026

Meanwhile at Ferrari the circus 🤡🎡🎪 continues! pic.twitter.com/sU7lIfxpGg — ©Dr. Admire M. Dube, CFA® (@admire_dube) March 8, 2026

New Regs, new car, same shitty Ferrari strategy pic.twitter.com/Lc15PU4TVa — Timnas Xtra (@TimnasXtra) March 8, 2026

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!