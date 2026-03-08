TODAS las reacciones en redes sociales al caótico GP de Australia
En las redes sociales se han manifestado opiniones muy diversas sobre la primera Gran Premio de 2026.
En Australia, por primera vez en todo su esplendor, pudimos ver en vivo los efectos de las nuevas normas, lo que provocó reacciones encontradas. Todos coincidieron en algo: Ferrari se ha convertido en el centro de la polémica.
Las nuevas regulaciones han causado un gran revuelo en el mundo de la F1. En particular, la normativa sobre baterías ha sido duramente criticada, ya que este sistema impide que los pilotos puedan pisar a fondo el acelerador en todo momento.
Además, los coches pierden potencia al final de la recta, lo que se percibe como un movimiento anti-F1. Numerosos aficionados, expertos y pilotos –incluido Max Verstappen– han cuestionado abiertamente estas reglas.
Solo durante el Gran Premio de Australia fue posible apreciar y evaluar en toda su magnitud el impacto de los nuevos reglamentos, así como la estrategia mostrada por Ferrari.
Nuevos coches, nuevas normas, y la misma estrategia de mierda de Ferrari
