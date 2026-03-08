close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Lance Stroll and Lewis Hamilton

TODAS las reacciones en redes sociales al caótico GP de Australia

Lance Stroll and Lewis Hamilton — Foto: © IMAGO

TODAS las reacciones en redes sociales al caótico GP de Australia

En las redes sociales se han manifestado opiniones muy diversas sobre la primera Gran Premio de 2026.

En Australia, por primera vez en todo su esplendor, pudimos ver en vivo los efectos de las nuevas normas, lo que provocó reacciones encontradas. Todos coincidieron en algo: Ferrari se ha convertido en el centro de la polémica.

Las nuevas regulaciones han causado un gran revuelo en el mundo de la F1. En particular, la normativa sobre baterías ha sido duramente criticada, ya que este sistema impide que los pilotos puedan pisar a fondo el acelerador en todo momento.

Además, los coches pierden potencia al final de la recta, lo que se percibe como un movimiento anti-F1. Numerosos aficionados, expertos y pilotos –incluido Max Verstappen– han cuestionado abiertamente estas reglas.

Solo durante el Gran Premio de Australia fue posible apreciar y evaluar en toda su magnitud el impacto de los nuevos reglamentos, así como la estrategia mostrada por Ferrari.

Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

Nuevos coches, nuevas normas, y la misma estrategia de mierda de Ferrari

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

5389 votos

Relacionado

Fórmula 1 Gran Premio de Australia

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

Verstappen inicia su era de SARCASMO dentro de la F1

Verstappen inicia su era de SARCASMO dentro de la F1

  • 2 hours ago
Hamilton CULPA a la FIA por la ventaja de Mercedes

Hamilton CULPA a la FIA por la ventaja de Mercedes

  • 2 hours ago
¡Verstappen compara la nueva F1 con MARIO KART! Este es el motivo

¡Verstappen compara la nueva F1 con MARIO KART! Este es el motivo

  • 3 hours ago
La forma en la que Alonso se BURLÓ de Aston Martin y la F1 sobre su nueva era en Australia

La forma en la que Alonso se BURLÓ de Aston Martin y la F1 sobre su nueva era en Australia

  • 3 hours ago
Leclerc observa a la FIA tomar medidas BRUTALES en el GP de Australia

Leclerc observa a la FIA tomar medidas BRUTALES en el GP de Australia

  • 3 hours ago
Russell señala la MEJOR conclusión de Mercedes tras el GP de Australia

Russell señala la MEJOR conclusión de Mercedes tras el GP de Australia

  • Hoy 07:13

Recién en

08:45
Verstappen inicia su era de SARCASMO dentro de la F1
08:27
Hamilton CULPA a la FIA por la ventaja de Mercedes
08:04
¡Verstappen compara la nueva F1 con MARIO KART! Este es el motivo
08:00
La forma en la que Alonso se BURLÓ de Aston Martin y la F1 sobre su nueva era en Australia
07:35
Leclerc observa a la FIA tomar medidas BRUTALES en el GP de Australia
Noticias F1

Recomendado por la redacción

La forma en la que Alonso se BURLÓ de Aston Martin y la F1 sobre su nueva era en Australia Aston Martin

La forma en la que Alonso se BURLÓ de Aston Martin y la F1 sobre su nueva era en Australia

3 hours ago
Leclerc observa a la FIA tomar medidas BRUTALES en el GP de Australia Ferrari

Leclerc observa a la FIA tomar medidas BRUTALES en el GP de Australia

3 hours ago
Russell señala la MEJOR conclusión de Mercedes tras el GP de Australia Mercedes

Russell señala la MEJOR conclusión de Mercedes tras el GP de Australia

Hoy 07:13
Mercedes DOMINA; Ferrari compite; Checo y Alonso, un DESASTRE en el GP de Australia 2026 Formula 1

Mercedes DOMINA; Ferrari compite; Checo y Alonso, un DESASTRE en el GP de Australia 2026

Hoy 06:26
Ontdek het op Google Play
x