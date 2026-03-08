Leclerc observa a la FIA tomar medidas BRUTALES en el GP de Australia

Charles Leclerc logró subir a lo más alto en el Gran Premio de Australia de F1.

Aunque tuvo que reconocer el mérito de sus compañeros en los Mercedes, George Russell y Kimi Antonelli, el piloto de Ferrari se mostró muy satisfecho tras esta emocionante apertura de temporada.

Leclerc inició la carrera en Melbourne desde la cuarta posición, pero gracias a las características de su motor turbo más pequeño, pudo ganar terreno rápidamente.

Tras adelantarse en la primera curva, se enfrentó a Russell en una lucha reñida por la delantera. Finalmente, Mercedes dominó la pista y la estrategia de boxes de Russell y Antonelli durante el safety car virtual lo relegó al tercer puesto.

Diferencias de velocidad notables

“Fue una carrera muy complicada”, destacó Leclerc. “Nadie sabía realmente qué esperar al arrancar con todo el manejo de la energía. Fue un desafío defender posiciones y luego ver cómo se perdía potencia de repente".

"Las diferencias de velocidad eran enormes. Me sentí aliviado al emerger como líder en un momento clave, aunque lamentablemente eso no se tradujo en el resultado final de la carrera. Conseguir el podio en tercer lugar fue lo mejor que podíamos lograr hoy.”

El monegasco se mostró sorprendido por lo rápido que se apagaron las luces en la salida, incluso considerando el procedimiento extendido que implementó la FIA.

“La persona encargada de los semáforos actuó de forma bastante audaz al apagarlas tan deprisa en la primera salida con estos monoplazas. Fue una sorpresa para todos, especialmente cuando se trabaja al límite con la unidad de potencia. Para nosotros, sin embargo, significó una ventaja, aunque así es el juego.”

