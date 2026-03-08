Russell señala la MEJOR conclusión de Mercedes tras el GP de Australia

George Russell consiguió su sexta victoria en su carrera al ganar el Gran Premio de Australia.

Con este triunfo, el británico se coloca lógicamente en la cima del campeonato tras tan solo una carrera, tras haber protagonizado un intenso duelo con Charles Leclerc y, más tarde, con Lewis Hamilton.

El piloto que había logrado la pole perdió la delantera frente a Charles Leclerc una vez que se apagaron los semáforos. Los Ferrari ya habían demostrado en Baréin que contaban con un "superarranque", y en Melbourne quedó igual de claro.

Tras varias disputadas batallas entre Russell y Leclerc, éste último se vio obligado a ceder. Russell logró mantenerse por delante de su compañero de equipo, Kimi Antonelli, y, luego de haber obtenido la pole el sábado, también dominó la competición el domingo en Australia.

Russell destaca el intenso enfrentamiento con Leclerc

Russell confesó que disfrutó del reto contra los Ferrari: "Fue una experiencia increíble, un duelo espectacular desde el inicio. Sabíamos que sería un desafío. Cuando salí de la parrilla, observé que mi nivel de batería estaba casi al límite. Esa salida fue impresionante y, a partir de ahí, se desató una lucha muy reñida con Charles." Afortunadamente, consiguió adelantarse a su compañero monegasco y a Antonelli, lo que le generó un gran alivio. "Estoy muy contento de haber cruzado la meta, pero tengo que agradecer a todo el equipo. Nos llevó tiempo disponer de un automóvil con estas características; no podríamos haber comenzado la temporada de mejor manera."

Aunque el enfrentamiento fue feroz, Russell admitió que ya esperaba que se convirtiera en una batalla de "subidas y bajadas": "Me alegra que lo hayáis disfrutado. Desde el principio intuíamos que sería un duelo en el que, cada vez que uno de nosotros lograba la delantera, mantener esa posición resultaba muy complicado."

El piloto también reconoció que la FIA aún debe realizar algunos ajustes en el nuevo reglamento: "En el modo 'straight' se produce bastante subviraje en las curvas. La FIA tiene que mejorar ese aspecto, ya que resultó algo inusual. Por suerte, salimos indemnes." A través de la radio, el campeón dejó claro: "Me encanta este coche, me fascina este motor."

