Kimi Antonelli in Melbourne

Antonelli termina segundo y hace CONTUNDENTE afirmación sobre la normativa de 2026

Kimi Antonelli in Melbourne — Foto: © IMAGO

Antonelli termina segundo y hace CONTUNDENTE afirmación sobre la normativa de 2026

Andrea Kimi Antonelli logró su primer podio en la temporada 2026.

Durante el Gran Premio de Australia, se ubicó en el segundo puesto, justo detrás del ganador y compañero de equipo George Russell. Aunque en la salida en Melbourne perdió varias posiciones, supo recuperarse de forma notable. Al finalizar la carrera, Antonelli se mostró muy satisfecho con el impacto positivo de las nuevas regulaciones.

Aunque se clasificó en segunda posición en Albert Park, el piloto vio cómo su puesto se desvanecía desde el inicio del evento. La salida fue complicada y perdió terreno frente a varios rivales, incluso frente a los dos pilotos de Ferrari.

Sin embargo, la capacidad de recuperación demostró que la nueva normativa facilitó los adelantamientos. En entrevistas desde la parrilla, explicó que el sistema de adelantamientos resultó muy potente y le permitió reclamar el segundo lugar.

Antonelli habla sobre las posibilidades para adelantar en 2026

Antonelli se mostró optimista con el inicio del campeonato por parte de Mercedes. "Ha sido el mejor comienzo que podíamos desear", afirmó.

Sobre su propia salida, reconoció que no fue satisfactoria: "La partida fue muy pobre y perdí varias posiciones, por lo que tuve que remontar".

Destacó, además, que las nuevas reglas hicieron que los adelantamientos fueran espectaculares durante las primeras vueltas. Por ahora, se toma un merecido descanso antes de partir hacia China.

Fórmula 1 Mercedes Andrea Kimi Antonelli Gran Premio de Australia

