Isack Hadjar, Max Verstappen, Red Bull, Australia, 2026

¿Verstappen en problemas? El motor Ford de Red Bull EXPLOTÓ en Australia

Isack Hadjar, Max Verstappen, Red Bull, Australia, 2026 — Foto: © IMAGO

Para Isack Hadjar, su debut en Red Bull Racing terminó en un DNF en Melbourne.

El piloto francés había logrado una prometedora tercera vuelta en la clasificación, pero en el Gran Premio de Australia su motor Red Bull Ford dejó de funcionar, complicando aún más un inicio de temporada convulso.

El comienzo en Red Bull ya venía marcado por dificultades, aunque el fallo no fue culpa de Hadjar.

Este año, Red Bull Ford es uno de los motores debutantes y, pese a unas sesiones de prueba satisfactorias, Laurent Mekies advirtió que podrían surgir problemas. Lamentablemente, en Australia ese imprevisto se materializó en el momento menos oportuno para el piloto.

Relacionado: BOMBAZO: Aston Martin ACEPTA que Fernando Alonso NO TERMINARÁ el GP de Australia

DNF Hadjar

Hadjar se encontraba en la tercera posición en la caótica fase inicial de la carrera en Melbourne. El piloto francés mantenía un ritmo competitivo, pero en la vuelta 11 su motor Red Bull Ford abandonó la carrera tras detenerse en la curva nueve.

Ahora, la gran incógnita es si las unidades de potencia de Liam Lawson, Arvid Lindblad y Max Verstappen lograrán mantenerse a la altura de las exigencias de la competición.

