Charles Leclerc deja mensaje que podría ARRUINAR LA F1 2026

Charles Leclerc dejó un preocupante mensaje sobre el motor Mercedes que podría arruinar la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El corredor monegasco compartió a la prensa sus impresiones sobre lo mostrado por la unidad de potencia usada por George Russell y Kimi Antonelli en la clasificación para el Gran Premio de Australia de la F1 2026.

Esto fue lo que declaró: "La diferencia con Mercedes, ayer esperaba que fuera de medio segundo, no esperaba estar en la pole hoy, pero en lugar de medio segundo, son ocho décimas".

"Creo que sorprendieron a todos en el paddock cuando arrancaron el motor hoy. Es muy impresionante, no creo que nadie lo esperara. Isack estuvo impresionante en su primera sesión de clasificación con Red Bull. ¡Enhorabuena! Se lo merece.

"Hoy lo hicieron mejor que nosotros y espero que mañana podamos recuperar la diferencia. En cuanto a Mercedes, no creo que podamos hacer mucho ahora mismo... la diferencia es enorme", apuntó.

¿Cuánto dinero ha ganado Charles Leclerc en Ferrari?

Charles Leclerc lleva 8 temporadas en la Fórmula 1 y aquí te vamos a contar cuánto ha ganado con Ferrari por el salario que tiene firmado actualmente en su contrato con la Scuderia de Maranello.

Según una publicación realizada por EL CEO, medio de comunicación especializado en negocios, el corredor monegasco gana 34,000,000 millones de dólares por la temporada 2024 y 2025 con la Scuderia.

En 2023, ganó 19 millones, pero durante 2021 y 2022 disfrutó de un salario de 12 millones de dólares. En total, en toda su carrera en la máxima categoría, ha percibido un salario de 129 millones.

Sin embargo, debemos mencionar que esto se reduce unicamente a su salario, sin contar bonos o pagos realizados por patrocinadores individuales y del equipo. Recordar que Charles hizo su debut en la F1 con Sauber en 2018, pero desde 2019 corre con el equipo de Maranello con la esperanza de conquistar el Campeonato de Pilotos.

