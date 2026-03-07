¿Trampa? Lewis Hamilton DESPIERTA DUDAS sobre el motor Mercedes

Lewis Hamilton despertó dudas sobre el motor de Mercedes tras la clasificación del Gran Premio de Australia 2026 de la Fórmula 1.

El corredor siete veces campeón del mundo fue cuestionado por la prensa sobre lo sucedido en la qualy, misma que fue dominada por George Russell en la pole y Kimi Antonelli en primera fila.

Esto fue lo declarado por el piloto de Ferrari: "Lo que está claro es que no mostraron la potencia del motor en ninguno de los entrenamientos, debido a todo el tema de la relación de compresión, y obviamente han hecho un trabajo excelente con su motor, al igual que nosotros, pero sería interesante...

"Quiero entender por qué son dos décimas o más solo en potencia, por sector. Y si se trata de un problema de compresión, quiero entender por qué la FIA no ha hecho nada, qué se está haciendo para corregirlo, pero si no es así, y es solo [penetración] pura, entonces tenemos que mejorar", señaló.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

