Parrilla de salida del GP de Australia F1 2026: ¿En qué lugar sale Checo, Alonso, Colapinto?

Resultados completos y tiempos de la clasificación para la carrera en Albert Park

GPFans te comparte la parrilla de salida para el Gran Premio de Australia 2026 de la Fórmula 1.

George Russell se luc al conseguir una pole position dominante en el Gran Premio de Australia este domingo, reafirmando la supremacía de Mercedes en la Fórmula 1 de cara a la temporada 2026.

El piloto británico superó a su compañero de equipo, Kimi Antonelli, por tres décimas de segundo para asegurar el segundo puesto, mientras Isack Hadjar se adelantó a Charles Leclerc en la segunda fila. El más cercano de los que no conducen un Mercedes se quedó a más de tres cuartos de segundo del ritmo de la pole.

El artículo sigue tras el video

El actual campeón del mundo, Lando Norris, comenzará la carrera desde la sexta posición, compartiendo la tercera fila con su compañero de McLaren y el ídolo local, Oscar Piastri.

La sesión de Q3 se vio interrumpida durante un largo periodo tras el incidente en el que el Mercedes de Kimi Antonelli salió de pista con dos ventiladores de enfriamiento aún adheridos. Uno de ellos se deslizó hacia la grava sin causar problemas, mientras que el otro impactó en pista y fue destrozado por Lando Norris.

Max Verstappen se convirtió en la principal víctima de las dos primeras etapas de la clasificación tras un accidente a escasos segundos de iniciar su primera vuelta rápida.

El piloto de Red Bull vio bloqueado su eje trasero al intentar reducir la velocidad al acercarse a la Curva 1, lo que lo relegó a la condición de simple espectador mientras su monoplaza se deslizaba sobre la grava y se estrellaba contra las barreras, finalizando su sesión y provocando la bandera roja.

GP de Australia F1 2026: Parrilla de salida

Posición Piloto 1 George Russell 2 Kimi Antonelli 3 Isack Hadjar 4 Charles Leclerc 5 Oscar Piastri 6 Lando Norris 7 Lewis Hamilton 8 Liam Lawson 9 Arvin Lindblad 10 Gabriel Bortoleto 11 Nico Hulkenberg 12 Oliver Bearman 13 Esteban Ocon 14 Pierre Gasly 15 Alex Albon 16 Franco Colapinto 17 Fernando Alonso 18 Valtteri Bottas 19 Sergio Pérez 20 Max Verstappen 21 Carlos Sainz 22 Lance Stroll

Este año se han implementado algunos ajustes en el formato de la clasificación, aunque sin la magnitud que implican las nuevas regulaciones técnicas. En primer lugar, la parrilla se amplía a 22 coches, lo que supone que en Q1 y Q2 se eliminarán 6 pilotos en lugar de 5. Con este cambio, quedarán 10 coches compitiendo en la lucha por la pole durante Q3. Otro aspecto a destacar es el cambio en la duración: Q3 se alarga un minuto más, pasando de 12 a 13 minutos en total.

La FIA no ha anunciado castigos, penalizaciones o cambios en el orden de salida tras la clasificación.

Relacionado: VIDEO: Max Verstappen CHOCA y FRACASA en la clasificación del GP de Australia

¿Cuál motor usará cada equipo de la F1 2026?

La máxima categoría del automovilismo es una competencia de pilotos, pero también de ingeniería, tecnología y desarrollo industrial llevado a la máxima potencia con el impulso de millones de dólares.

Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los equipos por estructura, empresas detrás de ellos o legado dentro del automovilismo en otras categorías.

Por lo tanto, escuderías más pequeñas como Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, recurren a otras escuderías para compartir el motor, caja de cambios y otras piezas bajo directivas muy estrictas de la FIA.

GPFans te presenta la lista con la información del motor que usarán los monoplazas de la parrilla del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

¿Quién hace los motores de cada equipo de Fórmula 1 en 2026? Fabricante de motor Equipos Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls Honda Aston Martin Audi Audi

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!