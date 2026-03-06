close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Monaco, 2025

Charles Leclerc y Lewis Hamilton en un nuevo y espectacular anuncio de F1 para 2026

Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Monaco, 2025 — Foto: © IMAGO

Charles Leclerc y Lewis Hamilton en un nuevo y espectacular anuncio de F1 para 2026

Los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, han protagonizado un impactante spot publicitario de cara al Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026. Sky Sports, uno de los medios más importantes en la máxima categoría, ha estrenado una nueva promoción a escasos días del Gran Premio de Australia.

El video muestra a muchos de los pilotos que formarán parte de la parrilla del próximo Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026. Sin embargo, no todos han sido incluidos. Algunos equipos, como Cadillac, han presentado solo a uno de sus dos pilotos principales, lo que ha generado cierta polémica, especialmente por la posible exclusión de pilotos como Sergio Pérez.

Relacionado: CONFIRMADO: Verstappen sigue los pasos de Checo Pérez y TRAICIONA a Red Bull

¿Cuánto dinero ha ganado Charles Leclerc con Ferrari?

Charles Leclerc lleva ocho años en la Fórmula 1 y sus ingresos en la Scuderia de Maranello reflejan su evolución en el deporte. Para conocer todos los detalles sobre su actual contrato con el equipo, puedes consultar la información disponible en el enlace correspondiente.

Según una publicación realizada por EL CEO, medio especializado en negociaciones, el piloto monegasco recibió 34.000.000 de dólares durante el periodo 2024-2025. En 2023 obtuvo 19 millones, mientras que en 2021 y 2022 su sueldo ascendió a 12 millones de dólares en cada temporada. En total, su salario en la máxima categoría suma 129 millones.

Es importante precisar que estas cifras corresponden únicamente al salario base, sin incluir bonificaciones ni pagos adicionales de empleadores individuales o del equipo. Recordemos también que Charles debutó en la F1 con Sauber en 2018, y en 2019 se unió al equipo de Maranello con la ambición de conquistar el campeonato de pilotos.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

5292 votos

Relacionado

Fórmula 1 Ferrari Lewis Hamilton Charles Leclerc

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

Hamilton está LEJOS de retirarse y tiene una misión clara antes de ello

Hamilton está LEJOS de retirarse y tiene una misión clara antes de ello

  • 3 hours ago
Pesadilla para Checo y Alonso en la FP1 del GP de Australia 2026

Pesadilla para Checo y Alonso en la FP1 del GP de Australia 2026

  • Hoy 04:01
¡SORPRESA! La FIA confirma el cambio de reglas para el Gran Premio de Australia

¡SORPRESA! La FIA confirma el cambio de reglas para el Gran Premio de Australia

  • Hoy 04:34
F1 Hoy: Cadillac SE BURLA de Aston Martin; ¿Cómo ver el GP de Australia?; Alonso apunta al retiro

F1 Hoy: Cadillac SE BURLA de Aston Martin; ¿Cómo ver el GP de Australia?; Alonso apunta al retiro

  • Ayer 23:30
LEGO lanza el primer coche F1 2026: aquí te contamos cómo conseguirlo

LEGO lanza el primer coche F1 2026: aquí te contamos cómo conseguirlo

  • 1 hour ago
F1 Checo Pérez Hoy: Su rival se estrella; Sufre en su primera aparición con Cadillac en Australia

F1 Checo Pérez Hoy: Su rival se estrella; Sufre en su primera aparición con Cadillac en Australia

  • 1 hour ago

Recién en

08:39
El rival de Lewis Hamilton aspira a retirarse de la F1
07:45
LEGO lanza el primer coche F1 2026: aquí te contamos cómo conseguirlo
07:36
F1 Checo Pérez Hoy: Su rival se estrella; Sufre en su primera aparición con Cadillac en Australia
07:14
Checo enciende ALARMAS de Cadillac en la FP2 del Gran Premio de Australia 2026
06:08
Sainz deja claro quién es el ÚNICO que le puede competir por el campeonato de F1
Noticias F1

Recomendado por la redacción

Checo enciende ALARMAS de Cadillac en la FP2 del Gran Premio de Australia 2026 Formula 1

Checo enciende ALARMAS de Cadillac en la FP2 del Gran Premio de Australia 2026

1 hour ago
Sainz deja claro quién es el ÚNICO que le puede competir por el campeonato de F1 Williams

Sainz deja claro quién es el ÚNICO que le puede competir por el campeonato de F1

3 hours ago
Hamilton está LEJOS de retirarse y tiene una misión clara antes de ello Formula 1

Hamilton está LEJOS de retirarse y tiene una misión clara antes de ello

3 hours ago
¡SORPRESA! La FIA confirma el cambio de reglas para el Gran Premio de Australia Formula 1

¡SORPRESA! La FIA confirma el cambio de reglas para el Gran Premio de Australia

Hoy 04:34
Ontdek het op Google Play
x