Charles Leclerc y Lewis Hamilton en un nuevo y espectacular anuncio de F1 para 2026

Los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, han protagonizado un impactante spot publicitario de cara al Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026. Sky Sports, uno de los medios más importantes en la máxima categoría, ha estrenado una nueva promoción a escasos días del Gran Premio de Australia.

El video muestra a muchos de los pilotos que formarán parte de la parrilla del próximo Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026. Sin embargo, no todos han sido incluidos. Algunos equipos, como Cadillac, han presentado solo a uno de sus dos pilotos principales, lo que ha generado cierta polémica, especialmente por la posible exclusión de pilotos como Sergio Pérez.

¿Cuánto dinero ha ganado Charles Leclerc con Ferrari?

Charles Leclerc lleva ocho años en la Fórmula 1 y sus ingresos en la Scuderia de Maranello reflejan su evolución en el deporte. Para conocer todos los detalles sobre su actual contrato con el equipo, puedes consultar la información disponible en el enlace correspondiente.

Según una publicación realizada por EL CEO, medio especializado en negociaciones, el piloto monegasco recibió 34.000.000 de dólares durante el periodo 2024-2025. En 2023 obtuvo 19 millones, mientras que en 2021 y 2022 su sueldo ascendió a 12 millones de dólares en cada temporada. En total, su salario en la máxima categoría suma 129 millones.

Es importante precisar que estas cifras corresponden únicamente al salario base, sin incluir bonificaciones ni pagos adicionales de empleadores individuales o del equipo. Recordemos también que Charles debutó en la F1 con Sauber en 2018, y en 2019 se unió al equipo de Maranello con la ambición de conquistar el campeonato de pilotos.

