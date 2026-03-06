El rival de Lewis Hamilton aspira a retirarse de la F1

Uno de los principales rivales de Lewis Hamilton ha confesado que su carrera parece estar llegando a su fin.

Fernando Alonso ha insinuado la posibilidad de retirarse debido a los problemas que Aston Martin ha enfrentado al inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1. El doble campeón mundial lo manifestó en declaraciones publicadas por DiarioAS, justo antes del primer fin de semana de la nueva temporada, cuando fue interrogado sobre las dificultades que atraviesa el equipo dirigido por Adrian Newey.

Alonso explicó: "Confío al 100% en Honda; han demostrado en el pasado que pueden solucionar problemas y seguir siendo competitivos si cuentan con un buen motor en F1. Sin embargo, la solución requiere tiempo, algo que ya no se alinea con mi carrera. No disponemos de una bola de cristal para saber cuándo se resolverán los inconvenientes. Evaluaremos carrera por carrera, mes a mes, y espero que este año se establezcan procesos que sean útiles de cara al 2027."

Estas declaraciones sugieren que el doble campeón mundial podría estar considerando el retiro, al no disponer de más tiempo para esperar a que Honda consiga el éxito esperado en la pista.

¿Por cuántos años ha firmado Lewis Hamilton con Ferrari?

Según el periodista italiano Leo Turrini, el acuerdo entre Lewis Hamilton y Ferrari promete ser muchísimo más que algo pasajero. "Se trata de la noticia del milenio para la F1. Hamilton ha firmado un contrato 2+1, con opción incluso para 2026. Ver a Lewis vestido de rojo parecía un sueño inalcanzable. Estamos ante un hito histórico: nunca un piloto de tan grande trayectoria había llegado a Ferrari. Michael Schumacher tuvo que ganar dos campeonatos antes de arribar a Maranello. Es algo realmente extraordinario y, como dice Mogol, solo el tiempo dirá si funcionará," declaró a Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari se leía que Hamilton había firmado un contrato plurianual: "La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025 con un contrato de varios años."

Además, cabe destacar que este acuerdo también supone una importante retribución para el piloto británico, quien se posicionará entre los mejor pagados de la parrilla y consolidará aún más su lugar entre la élite de la Fórmula 1.

