Hamilton está LEJOS de retirarse y tiene una misión clara antes de ello

Lewis Hamilton inició su segunda temporada con Ferrari, pero el piloto británico no se conforma con ello.

En la rueda de prensa en Australia, dejó claro que no piensa retirarse de la Fórmula 1 hasta haber competido en un Gran Premio en África. "Seguiré hasta que eso ocurra", afirmó con determinación.

A pesar de que su primer año en Ferrari fue complicado, Hamilton se muestra completamente renovado y con muchas ganas para esta nueva temporada. Su objetivo es sumar victorias y pelear por el título mundial.

Sin embargo, cualquiera que sea el resultado en pista, sus planes de futuro permanecen intactos. Durante la jornada mediática en Australia, el siete veces campeón declaró que no abandonará la F1 antes de ver una carrera celebrada en suelo africano, un continente con el que siente una conexión especial.

Hamilton dice que luchará por un Gran Premio en África

"Tuve el privilegio de visitar diez países africanos y aún hay mucho por descubrir. Durante los últimos seis, quizá siete años, he trabajado entre bastidores para que se organice un Gran Premio en África", explicó Hamilton a un periodista en la sala.

"He hablado con las personas responsables y les he preguntado: '¿Por qué no corremos en África? Competimos en todos los demás continentes, ¿por qué no aquí?' Sé que están haciendo todo lo posible y han visitado muchos países para impulsar la idea de una carrera en este continente".

Kenia, Rwanda o Sudáfrica resultan atractivos para Hamilton

Si tuviera la oportunidad de elegir el escenario, Hamilton se inclinaría por Kenia, Rwanda y Sudáfrica.

"De todos los países que he visitado, los que más me han impresionado han sido Kenia y Rwanda, lugares realmente espectaculares en los que sentí que podría vivir. Sudáfrica también es maravillosa y creo que serían destinos ideales para albergar una Gran Premio", destacó el piloto.

Hamilton seguirá en la F1 hasta que se dispute una carrera en África

Mientras aún no se concrete esa carrera en África, Hamilton continuará compitiendo en la Fórmula 1.

"No me retiraré de este deporte sin haber corrido en un Gran Premio en el continente, sin haber vivido esa experiencia en carne propia. Me quedaré hasta que eso suceda, lo cual sería fantástico, especialmente considerando mi herencia africana", concluyó el piloto de Ferrari.

