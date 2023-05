El Gran Premio de Emilia-Romagna podría verse muy afectado este fin de semana, con imágenes en las redes sociales que muestran que el río Santerno que corre junto al circuito ya está desbordado.

Esto ha llevado al personal de Fórmula 1 a recibir instrucciones de evacuar el área, según reportes de periodistas presentes. Por otro lado, Motorsport.com también informó que los equipos ya están en la pista buscando preparar sus garajes.

El tema ha hecho crecer los temores por la carrera en sí después de que la Oficina Meteorológica de Italia emitiera una advertencia de inundación para la región, incluida una alerta roja, lo que sugiere que habrá 100 mm de lluvia hasta el martes y un total de 150 mm para el miércoles por la noche.

Subida del rio al lado del circuito de Imola de sábado a hoy.



The increase of level of the river next to the circuit from saturday to today. #f1 #EmiliaRomagnaGP pic.twitter.com/qqktJgKNvP