¡Aseguran que Hamilton puede VENCER a Verstappen en el nuevo Ferrari!
Lewis Hamilton parece haber encontrado en Ferrari el coche que se adapta a su estilo tras las pruebas invernales en Baréin.
El siete veces campeón del mundo se muestra mucho más confiado al volante del nuevo SF-26 que con sus predecesores. Aunque el camino hacia un octavo título es largo, los primeros indicios apuntan a un retorno deportivo del británico con el escudería italiana.
Hamilton finalmente cuenta con una máquina que responde a sus exigencias. “Lewis luce más cómodo en este coche que el año pasado, o incluso más que en la antigua generación de F1 con efecto suelo”, comenta Anthony Davidson para Sky Sports F1.
Destaca especialmente la estabilidad de la nueva Ferrari. “El piloto disfruta de la previsibilidad del monoplaza y se comenta que el motor de Ferrari, con un turbo de menor tamaño, ofrece una respuesta más rápida”, se añade sobre las ventajas técnicas de la unidad propulsora diseñada en Maranello.
Diferencias con la temporada pasada
La forma actual de Hamilton contrasta con su año de debut en la Scuderia. En 2025, el británico tuvo un comienzo complicado con su nuevo equipo y finalizó el campeonato 86 puntos por detrás de su compañero Charles Leclerc. Mientras el monegasco conquistó siete podios, Hamilton no logró subir a lo más alto en ninguna carrera. Este año, sin embargo, se presenta una versión renovada del piloto, dejando atrás las entrevistas desalentadoras del final de la temporada anterior.
Fuerte competencia
A pesar del optimismo en el campamento Ferrari, la lucha en la parrilla es feroz. Mercedes y Red Bull Racing también han dejado una gran impresión durante las sesiones de pruebas y McLaren, como actual campeón, defenderá su título con determinación. Lando Norris, quien se alzó con el título el año pasado tras un reñido duelo contra Max Verstappen y Oscar Piastri, se perfila como uno de los rivales más difíciles. Hamilton tendrá que esforzarse al máximo para cerrar la brecha con los líderes y superar, a la vez, la rivalidad interna con Leclerc.
Precaución en Melbourne
Aunque la velocidad de arrancada de Ferrari durante las prácticas fue impresionante, aún es pronto para sacar conclusiones. La clasificación inicial podría ver cambios significativos, ya que los equipos se adaptan a las nuevas regulaciones a ritmos distintos. Esto les puede favorecer al inicio, pero hay que tener en cuenta que el circuito de Melbourne podría plantear un escenario distinto. Disfruten de los avances, pero sin adelantar resultados. La próxima Gran Premio de Australia, prevista para principios del mes que viene, será el primer verdadero termómetro de las fuerzas en juego.
