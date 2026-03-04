Ferrari toma una LLAMATIVA decisión sobre su monoplaza para Australia
La llamativa ala trasera de Ferrari, que mostró en Bahréin, no viajará a Australia, según informa Autoracer.
No obstante, el equipo tiene previsto utilizarla, aunque probablemente más adelante en el campeonato.
Durante las semanas de pruebas en Bahréin, Ferrari instaló el innovador ala trasera en su monoplaza, que rota por completo.
Este sistema promete mejorar el rendimiento, ya que los mecánicos no lo instalarían si no aportara ventajas. Fue una imagen realmente sorprendente, pues nunca antes se había empleado esta técnica de manera similar.
El ala trasera se quedará en Italia
El medio comenta que el ala trasera no hará su debut durante el Gran Premio de Australia. En Bahréin ya se pudo ver un prototipo del diseño en acción.
Detrás de bastidores, el equipo evalúa el funcionamiento del sistema y ya trabaja en una versión mejorada.
Los resultados de las pruebas han sido favorables, y se espera que la Scuderia la utilice en el Gran Premio de Canadá, aunque tampoco se descarta un debut en Bahréin.
