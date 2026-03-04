Hamilton cae en GRAN DISTRACCIÓN antes del GP de Australia

Lewis Hamilton, de 41 años, se prepara para enfrentar la apertura de la temporada de Fórmula 1 en Australia este fin de semana.

Sin embargo, antes de volver a la pista, el piloto británico aprovechó sus últimos días de descanso para disfrutar de una escapada en Arizona junto a Kim Kardashian, de 45 años. Según informa TMZ, la relación entre ambos ha tomado un cariz serio.

Durante estos días de relax previos al inicio del campeonato, Hamilton y Kardashian han sido vistos compartiendo momentos en Estados Unidos.

La pareja se dejó fotografiar en diversas ocasiones, lo que ha alimentado los rumores sobre el comienzo de una unión sólida, especialmente tras su aparición durante el Super Bowl LX.

Hamilton y Kardashian vistos en Lake Powell

El sábado por la tarde, ambos fueron avistados en Lake Powell, una de las zonas más emblemáticas en la frontera entre Utah y Arizona. TMZ destacó que “la relación entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton parece ser realmente seria”. Durante su visita junto al río Colorado, la pareja disfrutó de un espectacular atardecer en el desierto y se tomaron una selfie para conservar el recuerdo, tras lo cual se dirigieron en una SUV negra hacia su alojamiento.

Estancia en un resort ultra exclusivo

Fuentes cercanas aseguran que Hamilton y Kardashian se hospedaron en el lujoso resort Amangiri, famoso por su exclusividad y preferido por la élite mundial. La proximidad del lugar a Lake Powell ofreció el entorno ideal para disfrutar de la privacidad. Este destino es uno de los favoritos de la familia Kardashian, lo que refuerza la intimidad y el ambiente privilegiado en el que se desarrolla su encuentro.

Confirmación de la relación durante el Super Bowl

Aunque ya se especulaba sobre una posible relación, la pareja confirmó de manera oficial su unión durante su aparición en el Super Bowl LX, realizado en febrero. En ese evento, se les vio muy cercanos en las gradas, lo que muchos interpretaron como el inicio público de su romance.

Kim Kardashian en compañía de Lewis Hamilton

Hamilton centra su atención ahora en Australia

La escapada por Estados Unidos llega en un momento crucial para Hamilton, que se encuentra a las puertas de su segundo año con Ferrari. Tras un debut complicado en el que el piloto británico no logró subir al podio, las expectativas para la temporada son muy altas. Con la implementación de nuevas regulaciones técnicas, Hamilton espera traducir el potencial de su monoplaza en victorias sobre la pista.

Ferrari brilló durante las sesiones de prueba

Los días de descanso en Arizona fueron la última parada antes de que el espectáculo de la Fórmula 1 se instale en Melbourne para el Gran Premio de Australia. Las recientes pruebas han dejado entrever un rendimiento prometedor del nuevo coche italiano. Ahora, todo el horizonte está puesto en Hamilton, quien deberá cumplir con las expectativas y recuperar el brillo en la pista.

