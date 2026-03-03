¡Sainz da la razón a MERCEDES sobre Verstappen!
Carlos Sainz opina que, en este momento, Red Bull Racing es el rival a batir. El piloto español destacó en The Race que el equipo austriaco lleva una ventaja significativa sobre el resto, y subrayó que no se trata de una diferencia insignificante.
Aunque aún estamos en la fase inicial de la temporada y los equipos no han mostrado todo su potencial, ya se empieza a perfilar una jerarquía de potencia.
Mercedes ha recibido elogios por un ingenioso ajuste en la relación de compresión, pero desde el propio equipo se señala especialmente a Red Bull.
Toto Wolff afirmó anteriormente que, en línea recta, Red Bull es hasta un segundo más rápido que sus competidores, mientras que James Vowles también centró la atención en el escudería austriaca.
Sainz teme una gran ventaja de Red Bull
Sainz reafirma esa percepción y comenta que, con base en el primer día, Red Bull demuestra una gran fortaleza. "Aunque es muy temprano, los datos de GPS dejan claro que Red Bull va un paso por delante del resto", explicó.
Además, el piloto sospecha que la ventaja es considerable: "No se trata de un pequeño margen, sino de una diferencia evidente. Fue realmente impresionante. Si consiguen, en la primera carrera con reglamentaciones totalmente nuevas, motor renovado y un equipo diferente, tener la fuente de potencia más rápida y fiable, sólo se les puede rendir homenaje".
