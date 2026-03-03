FINALMENTE puedes comprar mercancía de Ferrari F1 con el nombre de Hamilton

Fans de la F1 y seguidor del siete veces campeón Lewis Hamilton ya pueden alegrarse: por fin han llegado las primeras prendas oficiales de Ferrari que lucen el nombre del ídolo británico.

Hasta el momento, los seguidores de Hamilton solo podían lucir con orgullo la equipación de Mercedes, ya que Ferrari no había lanzado ninguna prenda del equipo con su apellido desde que se unió a Maranello en enero de 2025.

Aunque 2026 marca la segunda temporada de Hamilton con el icónico rojo, Ferrari tardó en ofrecer productos con el nombre del ex piloto de los Silver Arrows. Anteriormente, la única referencia había sido el número 44 de Hamilton en algunas piezas.

Ahora, puedes prepararte para el día de la carrera con la última colección oficial de mercancía Ferrari F1, disponible en la F1 Store.

La línea de moda para aficionados de los pilotos Ferrari llega a la F1 Store

De cara a la primera jornada de la temporada 2026, que arranca en Melbourne el próximo fin de semana, Ferrari ha ido presentando su nueva línea de equipación oficial a través de la F1 Store y sus socios oficiales, PUMA. La reciente actualización de la equipación ya incluyó gorras edición 2026 para Hamilton y su compañero Charles Leclerc, y ahora la F1 Store completa la oferta con una atractiva colección de fanwear para los seguidores del equipo.

La nueva línea presenta productos pensados tanto para adultos como para niños, permitiéndote lucir los colores y el espíritu de Ferrari en cada carrera. Descubre a continuación el detalle completo de las novedades para Hamilton y Leclerc.

Scuderia Ferrari Lewis Hamilton T-Shirt - Unisex- £36

El producto que todos esperábamos: una camiseta oficial de Ferrari para fans de la F1 con el nombre de Hamilton estampado en la espalda. Este modelo, de estilo deportivo, también luce en letras blancas y en negrita su icónico número 44, acompañado de un gráfico firmado en el frente. La camiseta, de corte ringer, está disponible en rojo mientras haya stock.

Scuderia Ferrari Lewis Hamilton T-Shirt - Red - Kids- £32

Para los seguidores más pequeños, la colección incluye una versión infantil de esta camiseta en rojo. Este artículo, muy solicitado por los fans, se agota rápidamente, así que no pierdas la oportunidad de hacerte con la prenda y unirte al espíritu Ferrari.

Scuderia Ferrari Lewis Hamilton Graphic Baseball Cap - Red - Unisex- £36

Si buscas algo diferente a las típicas gorras de pilotos, Ferrari presenta una elegante gorra de estilo beisbol para la temporada 2026. Aunque en esta ocasión no figura el nombre de Hamilton, la gorra destaca su número 44 y un gráfico que imita su firma, aportando un toque personal y único. Haz clic aquí para conseguir la tuya antes de que arranque la temporada 2026.

Scuderia Ferrari Charles Leclerc Graphic Baseball Cap - White - Unisex- £36

Los seguidores de Leclerc también tienen novedades para disfrutar. Ferrari ha lanzado una gorra de estilo beisbol en versión blanca, donde se destaca el número 16 del piloto monegasco, complementado con un gráfico inspirado en su firma personal. Una opción ideal para quienes aprecian un look relajado y sofisticado.

Scuderia Ferrari Charles Leclerc T-Shirt - Unisex- £36

Si prefieres un estilo distinto, la nueva colección de inspiración beisbol te sorprenderá. Se trata de una camiseta unisex en color blanco que luce tanto el número 16 como la firma de Leclerc, permitiéndote demostrar tu apoyo al campeón, ganador de ocho Grandes Premios.

Scuderia Ferrari Charles Leclerc T-Shirt - White - Kids- £32

Al igual que en el caso de Hamilton, para los más jóvenes también hay disponible una versión infantil de la camiseta de Leclerc. Considera que estos artículos son muy solicitados, por lo que te recomendamos adquirirlos cuanto antes.

