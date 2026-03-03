Ferrari muestra ENORME optimismo de cara a su debut de temporada y este es el motivo

El director del equipo Ferrari, Frédéric Vasseur, mira con optimismo el inicio de una nueva era en la Fórmula 1.

Tras un año decepcionante, en el que la escudería italiana cerró en cuarto puesto del campeonato de constructores con 398 puntos, el francés confía en que el enfoque temprano en las nuevas regulaciones se traducirá en resultados positivos de inmediato.

La decisión de centrar desde abril de 2025 todos los esfuerzos en desarrollar el coche actual está dando frutos. Durante las pruebas de invierno en Baréin, el equipo recorrió más de 6.000 kilómetros, destacando la confiabilidad de la nueva fuente de energía y del SF-26.

A pesar de que Lewis Hamilton tuvo un pequeño inconveniente técnico, la base del vehículo luce sólida de cara a la apertura de temporada en Melbourne.

Metas ambiciosas para Melbourne

Vasseur no esconde sus grandes aspiraciones para la primera carrera del año. En declaraciones a Motorsport.com, subrayó que la intención de la Scuderia es conquistar la victoria en Australia y enfatizó el excelente ambiente que se respira en Maranello.

"Ya estoy demasiado experimentado para esperar milagros tras las pruebas de invierno. Siempre se tiene la sensación de que algo puede fallar en cuanto se pisa la pista—desde la fiabilidad hasta aspectos técnicos. Sin embargo, hasta ahora todo ha ido bien. Tengo la experiencia suficiente para exigirme a mí mismo y al equipo de manera constructiva. Independientemente de lo que ocurra en 2024 o 2025, llegamos a la pista con un único objetivo: ganar."

Con Hamilton y Charles Leclerc, Ferrari cuenta con un dúo de pilotos sumamente experimentado y talentoso. Hamilton, quien se incorporó a la Scuderia el año pasado, ahora empieza su segundo año en el equipo y se enfrenta a un nuevo ingeniero de pista, ya que Riccardo Adami ha asumido funciones directivas. Vasseur confía en que ambos están preparados para la lucha, aunque advierte que la clasificación tras las pruebas de invierno aún es incierta.

"Nadie tiene una imagen clara de cómo se repartirán las fuerzas. Durante las últimas horas en Baréin, tres o cuatro coches estuvieron muy juntos, pero factores como el consumo de combustible—que puede suponer medio segundo de diferencia—y las distintas configuraciones de la unidad de potencia hacen la diferencia. Usamos simulaciones de carrera para formarnos una idea, pero aún es muy pronto para sacar conclusiones."

