Leyenda de F1 revela por qué Hamilton será RÁPIDO en Ferrari en 2026

Martin Brundle ha explicado sus razones para creer que Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, será más rápido con Ferrari en 2026.

Tras una temporada complicada en 2025, en su año de debut con la Scuderia, Hamilton no logró subir a la plataforma y terminó la campaña 86 puntos por detrás de su compañero Charles Leclerc. Además, en tres de las últimas cuatro temporadas el británico ha quedado superado por su compañero y solo consiguió dos victorias en todo ese periodo.

Sin embargo, tanto Hamilton como Ferrari tienen la esperanza de que 2026 sea diferente. Con 41 años, Hamilton se prepara para una nueva era en la Fórmula 1 y confía en que los nuevos monoplazas se adaptarán mejor a sus extraordinarias habilidades.

Este año se introducen cambios regulatorios de gran alcance, que afectan tanto a las unidades de potencia como a los chasis. Brundle confía en que el piloto disfrutará más la temporada, sugiriendo que el aparente mejor estado de ánimo de Hamilton en las entrevistas tendrá un impacto directo en su rendimiento en pista.

"Espero que así sea, tanto para Lewis como para Ferrari. Como aficionados a la Fórmula 1, siempre deseamos ver a Ferrari triunfar, ¿no es cierto? Me encantaría ver a Lewis conseguirlo. Se nota que se muestra más animado y será excelente aprovechando las nuevas condiciones que ofrecen las regulaciones. Además, tendrá que superar a Charles Leclerc, quien también se adapta rápidamente. Un Lewis feliz siempre ha sido, y sigue siendo, un Lewis rápido", declaró Brundle a Sky Sports F1.

"Si llega la temporada en el momento en que Ferrari ha mostrado tanta innovación durante el invierno, tengo la certeza de que veremos un año mucho más prometedor para Lewis", añadió.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

¿Positividad de Ferrari prematura?

Hamilton ya ha afirmado que se encuentra en un "lugar mucho mejor" de cara a esta temporada y ha mostrado cuánto disfruta conduciendo el nuevo SF-26. Durante las pruebas previas al campeonato en Bahréin, su arrancada fulminante generó muchas expectativas sobre el rendimiento de la unidad de potencia, que parece haber sido diseñada para ofrecer salidas de carrera excepcionales, en contraste con las dificultades que han experimentado otros equipos.

La buena racha no se quedó ahí, ya que Leclerc registró el tiempo más rápido durante la última jornada de las dos semanas de pruebas en el Circuito Internacional de Bahréin. Este rendimiento demuestra que los esfuerzos realizados durante el último año tienen ya un impacto positivo en la escudería.

Craig Slater, co-presentador de Brundle, comentó sobre el inmenso trabajo realizado por Hamilton en Ferrari: "El piloto señaló que ha dejado su ADN en este coche, a diferencia del año pasado, cuando se mostraba ajustándose al equipo. En estos doce meses ha trabajado sin descanso. La gran pregunta es si obtendrá la recompensa merecida por su esfuerzo, habiendo forjado sólidas relaciones dentro del equipo. ¿Te imaginas la emoción global si, a sus 41 años, se convierte en candidato al octavo título?"

Brundle concluyó: "Lewis trasciende la Fórmula 1 como ningún otro piloto lo ha hecho antes ni lo hace ahora. Tendrá que enfrentar a jóvenes talentos, muchos de los cuales apenas superan la mitad de su edad. No será tarea fácil, pero confío plenamente en que esta temporada le deparará mejores momentos."

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!