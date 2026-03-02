Hamilton soprende con NUEVOS vídeos para F1 2026

Lewis Hamilton sigue trabajando intensamente en la búsqueda de su octavo campeonato mundial de F1, esforzándose más que nunca al iniciar su temporada número 41.

Tras un 2025 de pesadilla, en el que no logró subir al podio ni una sola vez en su año debut con Ferrari, el veterano piloto quiere dar la vuelta a este incómodo historial.

Parece que el británico lo está dando todo para pulir cada detalle antes de su segunda campaña con la Scuderia. A tan solo una semana del Gran Premio de Australia, Hamilton está intensificando sus entrenamientos para alcanzar nuevos márgenes de victoria.

En una publicación en Instagram, el piloto compartió varios vídeos en los que se le ve sumergido en una rutina de entrenamiento realmente exigente que podría ser la clave para volver a luchar por el título.

En sus propias palabras: "Este es el entrenamiento más intenso que he realizado entre temporadas. Me esfuerzo cada día para presentarme más fuerte que nunca este año. Con sesiones de pesas, cardio, entrenamientos de flexibilidad y fuerza, se trata de progresar, resistir y superarme constantemente. Nos vemos pronto, Melbourne."

¿Tiene Hamilton posibilidades reales para el título en 2026?

El piloto británico generó gran expectación al salir a pista con su nuevo SF-26 en Bahréin a principios de mes, aprovechando una ingeniosa solución implementada por el equipo italiano.

Con la llegada de 2026 y la nueva reglamentación para chasis y unidades de potencia, los equipos han debido adaptar modelos anteriores para cumplir con los cambios, explorando los márgenes grises de las nuevas normas.

Un ejemplo de estas innovaciones se presentó en Bahréin, cuando Hamilton estrenó un alerón trasero capaz de girar 180 grados, al que su jefe de F1, Fred Vasseur, apodó de "La Macarena". Este detalle ha avivado los rumores de que Ferrari podría regresar con mayor competitividad esta temporada.

Asimismo, tanto Hamilton como Leclerc demostraron durante las pruebas de pretemporada que su nuevo monoplaza arranca a una velocidad vertiginosa, dejando a sus rivales muy atrás. Además, el británico ha influido en el diseño del SF-26, afirmando con entusiasmo que el coche lleva "su ADN" y resulta sumamente entretenido de conducir. ¿Será esto suficiente para que el campeón recupere el camino hacia la cima?

