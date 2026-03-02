Hamilton se queda atónito ante los abucheos a Christian Horner

El siete veces campeón de F1, Lewis Hamilton, quedó totalmente atónito ante la reacción provocada únicamente por la aparición de Christian Horner en un vídeo inédito.

Aunque Horner no volverá al paddock para la Gran Premio de Australia, primera carrera de la temporada 2026 en Melbourne, los aficionados han podido disfrutar de un nostálgico regreso. El exjefe de Red Bull reapareció en pantalla en la nueva temporada de Drive to Survive.

Netflix, uno de los gigantes del streaming en Estados Unidos, acaba de estrenar la octava entrega de esta exitosa docuserie, que ofrece una mirada interna al drama que se vive tanto en la pista como fuera de ella durante la temporada 2025.

La mayor polémica del año pasado ocurrió en julio, cuando Horner fue destituido como director del equipo de Red Bull F1 tras haber ocupado el cargo durante 20 años.

Gracias a Drive to Survive, los fans pueden revivir todo el drama, en el que Horner es presentado como el villano desde el primer momento.

Hamilton se dejó ver charlando con estrellas de la F1 mientras se reaccionaba al rechazo hacia Horner

En el primer episodio, titulado New Kids On The Track, las cámaras de Netflix captaron lo que ocurrió tras bastidores durante el lanzamiento en vivo del F1 75 en el O2 Arena de Londres.

Entre las risas inocentes de Lando Norris y Oscar Piastri, y momentos tan insólitos como los ocurridos con Gabriel Bortoleto, Hamilton se escuchó hablando sobre la paternidad junto a su compañero Charles Leclerc y el campeón de Red Bull, Max Verstappen.

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando el entonces jefe de Verstappen subió al escenario y fue recibido por un estruendoso mar de abucheos por parte del público londinense. Mientras el hombre de 52 años tropezaba con su discurso inaugural, los abucheos iban en aumento. Con naturalidad, comentó: "Bueno, es fantástico estar aquí en el O2; espero que disfrutéis de la velada."

Las cámaras de Drive to Survive capturaron las reacciones genuinas de los pilotos en el backstage ante los abucheos, y Hamilton no pudo ocultar su asombro, llegando incluso a esbozar una mueca única antes de soltar un áspero: "Mierda."

Liam Lawson, por su parte, parecía haber sentido un gran sobresalto, lo cual es comprensible dado que él debía subir al escenario junto a Verstappen en ese momento. El nuevo piloto de Red Bull comentó: "Amigo, ¿cómo es posible en Londres? Creo que nos esperan muchos abucheos," a lo que Verstappen replicó: "No me importa un carajo."

Finalmente, fue el antiguo rival de Horner, Toto Wolff, quien resumió la situación en unas sentencias a modo de broma: "No ayudó que él subiera al escenario como si fuera a conquistar al público, y al final, el público se lo puso en claro."

