¿Se va Russell, o Antonelli? Así es cómo Mercedes finalmente CONSEGUIRÁ fichar a Verstappen

Mercedes ha logrado finalmente sumar al cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, a sus filas.

El piloto estrella de Red Bull se prepara para la temporada 2026 con la escudería de Milton Keynes en un contexto de cambio para los rebeldes, ya que por primera vez fabrican sus propios motores en asociación con Ford. Sin embargo, el futuro de Verstappen en Red Bull no fue siempre claro, dado que Toto Wolff, jefe de Mercedes, mostró en las últimas dos temporadas un marcado interés en contar con el holandés.

El pasado verano, Verstappen disipó los rumores al confirmar que seguirá en Red Bull durante el 2026, reafirmando además su compromiso con un contrato vigente hasta el final de la temporada 2028. Ahora, Mercedes ha logrado un acercamiento diferente: el piloto no llega a la F1, sino a una colaboración en el mundo del GT.

Su escudería de GT3, antes conocida como Verstappen.com Racing, firmó un acuerdo para utilizar un Mercedes-AMG GT3 Evo, dejando atrás el Aston Martin del año pasado. A partir de ahora, el equipo se llamará simplemente Verstappen Racing, y el Grupo Mercedes-Benz lo reconocerá como un "performance team", un honor reservado a las escuderías de mayor calidad en el GT3. Así, en 2026 se presentarán oficialmente como Mercedes-AMG Team Verstappen Racing.

Verstappen Racing asciende en el mundo del GT

El año pasado, el equipo de Verstappen compitió en el GT World Challenge Europe, consiguiendo el título en la categoría Gold Cup con la participación de Thierry Vermeulen, Harry King y Chris Lulham.

Con la incorporación de la nueva maquinaria Mercedes en 2026, la escudería competirá en la clase Pro del GT World Challenge Europe, un objetivo en el que tanto Verstappen como su equipo han puesto todas sus fichas.

Lulham, amigo del campeón y exsimulador, continuará en la categoría superior, acompañado por Dani Juncadella, piloto de simulador de Aston Martin que ya ha cosechado importantes éxitos con el Mercedes-AMG GT3, y Jules Gounon, considerado uno de los mejores pilotos de GT3 de todos los tiempos.

