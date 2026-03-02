TODAS las imágenes del día más importante de la vida de Leclerc

Charles Leclerc se ha casado con su amada Alexandra Saint Mleux, quien ahora se conoce como Alexandra Leclerc.

El orgulloso monegasco ha compartido en Instagram varias imágenes y vídeos que capturan esta etapa tan especial de su vida.

Con la temporada 2026 de Fórmula 1 a punto de comenzar, Leclerc ya celebra una de sus victorias más significativas: contraer nupcias con su pareja, que lo acompaña casi en todos los fines de semana de carrera, a menudo junto a su perro Leo.

La relación, que inició en 2023, se ha consolidado con la presencia constante de Alexandra, quien, tras estudiar Historia del Arte en L’École, se ha convertido en una influencer de renombre con más de 3,5 millones de seguidores.

Leclerc comparte imágenes

Ahora Alexandra vive como la señora Leclerc, tras sorprender a todos con una boda inesperada. Charles ha decidido compartir con el mundo los momentos más emotivos de esa jornada, que incluyen el tradicional intercambio de anillos y la salida en una emblemática y valiosa Ferrari. La pareja recorrió las encantadoras calles de Mónaco a bordo de una imponente Ferrari 250 Testa Rossa, uno de los modelos más exclusivos de la marca italiana.

