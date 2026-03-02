¿Hasta cuándo todos los Grandes Premios están bajo contrato en la F1?
El calendario de Fórmula 1 para 2026 se presentó el 9 de junio de 2025 por Formula One Management y la Federación Internacional del Automóvil (FIA).
Aunque todavía debemos esperar los detalles del siguiente año, ya es posible mirar hacia el futuro. GPFans ha recopilado la información sobre la vigencia de cada Gran Premio.
Podemos contar con 24 eventos en 2027, al igual que en la temporada actual, ya que ese es el máximo permitido por las normas de la FIA.
De estos, 23 ya se conocen. Aunque en la siguiente tabla aparecen 25 Grandes Premios, dos de ellos desaparecerán: nuestro Gran Premio en Circuit Zandvoort y el disputado en Circuit de Barcelona-Catalunya. Además, la última carrera del año aún está por definirse.
Zandvoort desaparecerá y la incertidumbre en Las Vegas
Ya se sabía que el Gran Premio de los Países Bajos dejará de formar parte tras 2026. La siguiente en poner su futuro en el aire es Las Vegas, una ciudad de apuestas en Nevada, que tiene contrato hasta 2027. Portugal volverá a la parrilla el próximo año, aunque se ha acordado únicamente por dos temporadas en el circuito del Algarve. Singapur y Ciudad de México también están asegurados hasta 2028, mientras que Miami y Austria cuentan con los contratos de mayor duración, extendidos hasta 2041.
|Gran Premio
|Circuito
|Contrato hasta
|Países Bajos
|Circuit Zandvoort
|2026
|Las Vegas
|Las Vegas Strip Circuit
|2027
|Portugal
|Autódromo Internacional do Algarve
|2028 (a partir de 2027)
|Singapur
|Marina Bay Street Circuit
|2028
|Ciudad de México
|Autódromo Hermanos Rodríguez
|2028
|Japón
|Suzuka International Racing Course
|2029
|China
|Shanghai International Circuit
|2030
|Arabia Saudí
|Jeddah Corniche Circuit Qiddiya Speed Park Track
|2030 (probablemente a partir de 2028 en Qiddiya City)
|Azerbaiyán
|Baku City Circuit
|2030
|São Paulo
|Autódromo José Carlos Pace
|2030
|Abu Dabi
|Yas Marina Circuit
|2030
|Bélgica
|Circuit de Spa-Francorchamps
|2031 (sin carrera en 2028 y 2030)
|Italia
|Autodromo Nazionale Monza
|2031
|Barcelona-Cataluña
|Circuit de Barcelona-Catalunya
|2032 (sin carrera en 2027, 2029 y 2031)
|Hungría
|Hungaroring
|2032
|Qatar
|Lusail International Circuit
|2032
|Reino Unido
|Silverstone Circuit
|2034
|Estados Unidos
|Circuit of the Americas
|2034
|Canadá
|Circuit Gilles Villeneuve
|2035
|Mónaco
|Circuit de Mónaco
|2035
|España
|Madring
|2035
|Baréin
|Bahrain International Circuit
|2036
|Australia
|Albert Park Circuit
|2037
|Miami
|Miami International Autodrome
|2041
|Austria
|Red Bull Ring
|2041
