¿Hasta cuándo todos los Grandes Premios están bajo contrato en la F1?

¿Hasta cuándo todos los Grandes Premios están bajo contrato en la F1?

Nazario Assad De León

Nazario Assad De León
El calendario de Fórmula 1 para 2026 se presentó el 9 de junio de 2025 por Formula One Management y la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Aunque todavía debemos esperar los detalles del siguiente año, ya es posible mirar hacia el futuro. GPFans ha recopilado la información sobre la vigencia de cada Gran Premio.

Podemos contar con 24 eventos en 2027, al igual que en la temporada actual, ya que ese es el máximo permitido por las normas de la FIA.

De estos, 23 ya se conocen. Aunque en la siguiente tabla aparecen 25 Grandes Premios, dos de ellos desaparecerán: nuestro Gran Premio en Circuit Zandvoort y el disputado en Circuit de Barcelona-Catalunya. Además, la última carrera del año aún está por definirse.

Zandvoort desaparecerá y la incertidumbre en Las Vegas

Ya se sabía que el Gran Premio de los Países Bajos dejará de formar parte tras 2026. La siguiente en poner su futuro en el aire es Las Vegas, una ciudad de apuestas en Nevada, que tiene contrato hasta 2027. Portugal volverá a la parrilla el próximo año, aunque se ha acordado únicamente por dos temporadas en el circuito del Algarve. Singapur y Ciudad de México también están asegurados hasta 2028, mientras que Miami y Austria cuentan con los contratos de mayor duración, extendidos hasta 2041.

Gran Premio Circuito Contrato hasta
Países Bajos Circuit Zandvoort 2026
Las Vegas Las Vegas Strip Circuit 2027
Portugal Autódromo Internacional do Algarve 2028 (a partir de 2027)
Singapur Marina Bay Street Circuit 2028
Ciudad de México Autódromo Hermanos Rodríguez 2028
Japón Suzuka International Racing Course 2029
China Shanghai International Circuit 2030
Arabia Saudí Jeddah Corniche Circuit Qiddiya Speed Park Track 2030 (probablemente a partir de 2028 en Qiddiya City)
Azerbaiyán Baku City Circuit 2030
São Paulo Autódromo José Carlos Pace 2030
Abu Dabi Yas Marina Circuit 2030
Bélgica Circuit de Spa-Francorchamps 2031 (sin carrera en 2028 y 2030)
Italia Autodromo Nazionale Monza 2031
Barcelona-Cataluña Circuit de Barcelona-Catalunya 2032 (sin carrera en 2027, 2029 y 2031)
Hungría Hungaroring 2032
Qatar Lusail International Circuit 2032
Reino Unido Silverstone Circuit 2034
Estados Unidos Circuit of the Americas 2034
Canadá Circuit Gilles Villeneuve 2035
Mónaco Circuit de Mónaco 2035
España Madring 2035
Baréin Bahrain International Circuit 2036
Australia Albert Park Circuit 2037
Miami Miami International Autodrome 2041
Austria Red Bull Ring 2041

