Ferrari, ignorado por la FIA y sorprende a sus rivales con una EXTRAÑA solución

Ferrari sorprendió durante las pruebas de invierno en Bahrein con una serie de arranques impresionantes.

Mientras otros equipos parecían batallar con las nuevas regulaciones técnicas, los monoplazas equipados con motor Ferrari salieron de la línea como verdaderos misiles. Lewis Hamilton se destacó en particular: al arrancar en la novena fila, logró tomar la delantera, adelantando a Max Verstappen y a Kimi Antonelli justo antes de la primera curva.

Esta aceleración explosiva desde el reposo no se limitó al equipo oficial de Maranello. Las escuderías clientes, como Haas y Cadillac, mostraron el mismo nivel de potencia en sus salidas. Mientras otros fabricantes luchaban contra el denominado turbo lag e incidían en la dificultad de impulsar manualmente el turbo, los Ferrari arrancaban de forma consistentemente más rápida. La clave de esta ventaja radica en una decisión técnica intencionada de la escudería italiana: la configuración compacta de su turbo.

Un turbo más compacto, la ventaja decisiva de Ferrari

Para la nueva era en la Fórmula 1, Ferrari ha optado por un turbo de diseño reducido en su nueva unidad de potencia. Esta elección minimiza el efecto del turbo lag, permitiendo que el turbo alcance de forma mucho más veloz la presión necesaria. Este aspecto es especialmente relevante en una temporada donde la desaparición de la MGU-H –que antes aceleraba eléctricamente el turbo– obliga a todos los equipos a depender exclusivamente de los gases de escape. En estas condiciones, el turbo compacto de Ferrari llega a su rango óptimo en menos tiempo que los modelos de Audi, Honda, Mercedes o el Ford de Red Bull.

Con esta generación de coches, los pilotos deben mantener el motor a altas revoluciones durante aproximadamente diez segundos en la parrilla para que el turbo se impulse manualmente. Mientras equipos como Red Bull y Mercedes necesitan esos diez segundos completos, el motor Ferrari alcanza la presión ideal en tan solo seis o siete segundos. Esto se traduce en que el piloto necesita sostener menos tiempo las altas revoluciones, consiguiendo una entrega de potencia más constante en el momento del disparo. Como resultado, se reduce el riesgo de perder revoluciones y se permite a Ferrari arrancar en segunda marcha, maximizando la tracción y limitando el deslizamiento de las ruedas.

Vasseur apuesta por el control sobre la pura potencia

El director del equipo, Frédéric Vasseur, explicó que Ferrari había advertido a la FIA desde el principio sobre la complejidad de los arrancadas sin la ayuda de la MGU-H. Al mantenerse las normas, la escudería optó por centrar su diseño en la “driveability” del motor, priorizando el manejo y la consistencia sobre la potencia bruta en pista.

"En 2026 no solo contará la potencia pura, sino, sobre todo, el control del motor", afirmó Vasseur en Bahrein. Por ello, los ingenieros se enfocaron en reducir el tiempo necesario para que el turbo alcanzase su máximo rendimiento, dando paso a la actual arquitectura compacta que ya muestra sus beneficios. Aunque reducir el tamaño del turbo puede implicar un pico de potencia inferior, la entrega de energía se produce de forma más rápida y constante, favoreciendo a pilotos como Charles Leclerc y Hamilton.

