GRAVÍSIMA acusación hacia Netflix acerca de Drive to Survive

Los aficionados de F1 en internet parecen haber encontrado un nuevo motivo de enojo, y de alguna forma, eso les sienta bien.

Pequeños avances de la Temporada 8 de Drive to Survive han comenzado a circular a través de diversos teasers y trailers. Algunos observadores han notado que el audio de ciertos fragmentos no concuerda del todo con lo sucedido en pista.

Un clip de apenas cinco segundos muestra a Lando Norris aliándose a la estela de Oscar Piastri durante el Gran Premio de Canadá. En él se escucha lo que parece ser una llamada por radio: “Lando, eres el coche más rápido en pista. Aprovecha esa velocidad”.

Sin embargo, ese mensaje fue transmitido por dos voces distintas: la primera pertenece, aparentemente, al ingeniero de carrera de Norris, Will Joseph, y la segunda al de Piastri, Tom Stallard.

Los seguidores han compartido el video junto a comentarios variados, que van desde “por esto odio DTS” hasta calificar la serie de “abominable”. Además, si se observa con detenimiento, se nota que la toma aérea amplia y la imagen desde el interior del coche corresponden a momentos diferentes del Gran Premio de Canadá. Se pueden apreciar cambios en el color de las barreras, una desaparición total de un río y la aparición de gradas, lo que evidencia que se trata solamente de recortes que facilitan el relato.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

¿La edición de Drive to Survive es una traición a los aficionados?

¿Importa realmente que se hayan unido varios clips para lograr un efecto narrativo? Es difícil afirmarlo sin conocer el contexto completo, pero probablemente no tenga gran relevancia. Después de todo, que a Norris le digan “tienes un coche rápido, sácale partido” no constituye una revelación en casi ninguna circunstancia.

¿Podría considerarse esto como un montaje deshonesto de los productores de DTS? Técnicamente, sí; en la práctica, sin embargo, la situación es otra.

Es importante recordar que Drive to Survive no es un documental en el sentido clásico. Se trata de una serie avalada por la Fórmula 1, en la que todos los protagonistas han aceptado aparecer. No es una investigación al estilo "Bowling for Columbine", sino un anuncio oficial de la F1 que utiliza recursos documentales.

La función de Drive to Survive es narrar ocho pequeñas historias a lo largo de una temporada de F1. Esto implica la edición de material: combinar fragmentos de distintos audios para lograr una narrativa más fluida para el espectador.

Asimismo, se reordenan los acontecimientos para ofrecer un relato más ameno a quienes lo descubren por primera vez y se omiten detalles que, aunque relevantes para el contexto global de la temporada, no son esenciales para la microhistoria que se quiere contar. ¿Quieres conocer todos los altibajos de la lucha por el título? Para eso están las carreras en directo.

Entrelazar diferentes clips con fines narrativos es, acaso, el aspecto más cercano a un proceso documental en toda la producción. Señalar este tipo de montaje no es un reclamo, sino la confirmación de que se está haciendo un trabajo meticuloso. Y, por qué no, también es un guiño a aquellos capaces de distinguir entre acentos británicos muy parecidos. ¡Un aplauso para vosotros!

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!