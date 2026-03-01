Leclerc firma su contrato MÁS IMPORTANTE y se ha confirmado en redes sociales

Parece que la estrella de Ferrari y la Fórmula 1, Charles Leclerc, se ha casado con su pareja Alexandra Saint Mleux, al parecer el pasado sábado, según una pista revelada en el Instagram de ella.

Los aficionados recordarán el pasado noviembre, cuando el piloto de 28 años anunció su compromiso con la influencer y artista Alexandra. Desde entonces, muchos esperábamos con entusiasmo noticias sobre una gran boda en el mundo de la F1, y todo apunta a que este fin de semana en Mónaco se ha oficializado la unión.

Usuarios muy atentos en redes sociales compartieron un impresionante video en el que se ve a la pareja conduciendo por las calles a bordo de un clásico Ferrari vintage, escoltados por una caravana de motociclistas. En el clip, Alexandra sostiene un ramo de flores, lo que añade un toque romántico a la escena.

Una nueva pista sobre su enlace fue proporcionada cuando Alexandra actualizó la biografía de su cuenta de Instagram, pasando a figurar como "Alexandra Leclerc". Además, publicó una historia inspirada en la película "Stuart Little", en la que se le ve junto a un pequeño Ferrari, etiquetando cariñosamente a su esposo con un emoji de corazón.

Fans se emocionan con "Mr. and Mrs. Leclerc"

La reacción de los seguidores no se hizo esperar: entre felicitaciones para la feliz pareja, también abundaron los comentarios admirando aquel impresionante Ferrari vintage.

Se trata de un 250 Testa Rossa de 1957, cuyo valor se estima en alrededor de 9 millones de libras. En las redes, algunos expresaron su asombro y entusiasmo, celebrando esta inesperada pero muy estilosa unión.

Si Leclerc ha pasado a formar parte del club de los casados, lo ha hecho de manera oficial justo a tiempo para la temporada 2026 de la F1. El piloto monegasco tendrá los fines de semana muy ocupados durante el resto del año.

La nueva temporada arrancará con el Gran Premio de Australia, que se disputará en Albert Park, Melbourne, el próximo fin de semana. Los entrenamientos comienzan el viernes 6 de marzo, y la carrera se celebrará el domingo 8 de marzo.

