El mensaje URGENTE de Hamilton impulsa un cambio en el gobierno del Reino Unido

Lewis Hamilton, ha dejado claro que seguirá presionando al gobierno británico tras su visita al 10 Downing Street. Durante este encuentro, se comprometió a exigir acciones que promuevan un sistema educativo verdaderamente inclusivo.

En junio de 2025, el Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se reunió con Hamilton y un grupo de jóvenes en una mesa redonda en el 10 Downing Street, apoyando la fundación del piloto de Ferrari,

Mission 44. Esta organización benéfica, fundada por Hamilton en 2021, trabaja para impulsar la reforma educativa y respaldar a jóvenes poco favorecidos en el país. Sus iniciativas buscan fomentar la diversidad y abrir oportunidades en campos como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y el automovilismo.

Tras su encuentro el verano pasado, Hamilton consiguió un compromiso del gobierno para trabajar de la mano con Mission 44. Ahora, el piloto de 41 años ha compartido una actualización sobre una importante modificación en la política educativa británica.

Relacionado: CONFIRMADO: Verstappen sigue los pasos de Checo Pérez y TRAICIONA a Red Bull

La visita al 10 Downing Street impulsa cambios promovidos por Starmer

Antes de volver a las pistas en su segunda temporada con Scuderia, Hamilton ha recurrido a las redes sociales para saludar el compromiso del gobierno con la construcción de un sistema educativo más inclusivo. Sin embargo, ya ha dejado claro que continuará vigilando de cerca cómo se materializan estas promesas.

El pasado lunes 23 de febrero, se publicó el Libro Blanco sobre las Escuelas, donde se plasman los planes para eliminar la relación entre el origen socioeconómico de un niño y sus oportunidades de éxito futuro. Con esta iniciativa, se pretende reequilibrar el sistema escolar y mejorar las oportunidades de aquellos jóvenes en situación desfavorecida, así como de niños con necesidades educativas especiales y discapacidades.

En una publicación en Facebook, Hamilton recordó aquella histórica reunión: “Cuando visité el 10 Downing Street con Mission 44 y me reuní con el Primer Ministro, junto a jóvenes y colaboradores, llevábamos un mensaje claro y urgente: el Reino Unido necesita un sistema educativo que incluya a todos, sin importar su origen. Escuchamos directamente a estudiantes, maestros y padres, y señalamos medidas esenciales, desde dar voz a la juventud hasta desarrollar un marco nacional de participación estudiantil e incrementar la presencia de profesores de orígenes subrepresentados.

“Ayer se publicó el Libro Blanco sobre las Escuelas, en el que se formalizan parte de estos compromisos y se proponen reformas significativas que reflejan lo que Mission 44 demandó con la campaña ‘Nada Sucede en Aislamiento’: • Integrar la inclusión en el sistema educativo • Aumentar el apoyo personalizado para los jóvenes que más lo necesitan • Colaborar estrechamente con padres, socios y servicios comunitarios

“Me alegra ver estos compromisos plasmados en el documento, pero la verdadera prueba será ver qué cambios se reflejan en las aulas y, sobre todo, cómo se sienten los jóvenes al cruzar las puertas de sus colegios. En Mission 44 seguiremos trabajando para impulsar el cambio y construir un futuro más justo para la juventud en todo el mundo.”

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!