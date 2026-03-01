Sainz y Williams se muestran ALTAMENTE PREOCUPADOS por Red Bull

Según el jefe del equipo Williams, James Vowles, Red Bull Racing ha presentado un auténtico prodigio con su RB22, lo cual no es bueno para las aspiraciones de Carlos Sainz.

En una entrevista para Sky Sports F1, explicó que el escudería austriaca ha conseguido ganar a sus rivales seis décimas de segundo en la curva 1 en Bahrein, una ventaja de la que Williams aún no ha sabido replicar.

Durante la semana de pruebas en Bahrein, ya se van perfilando los favoritos por parte de varios equipos. Sin embargo, estos días no se tratan tanto de alcanzar el mejor tiempo de vuelta, sino de completar el mayor número de vueltas.

Cada escudería desarrolla su plan a su propio ritmo sin revelar detalles ni el nivel de combustible empleado. Los rumores en el paddock señalan a Mercedes como el favorito, mientras Toto Wolff parece desviar la atención hacia Red Bull Racing.

Relacionado: CONFIRMADO: Verstappen sigue los pasos de Checo Pérez y TRAICIONA a Red Bull

Williams impresionado

Vowles siguió esa misma línea. Al recordar el día inaugural en Bahrein, cuando Max Verstappen tomó el volante del RB22, comentó: "Observamos constantemente una ventaja de seis décimas. En la curva 1, nosotros no llegamos ni de cerca. La velocidad que muestran en esa curva es realmente impresionante".

Este año, Red Bull debuta con motores propios, y Vowles manifiesta su asombro: "Han construido el coche desde cero, con un programa completamente nuevo, y aun así logran que sea fiable y competitivo. Han alcanzado todas esas metas".

No obstante, la jornada del jueves por la mañana no transcurrió sin inconvenientes para el equipo austriaco. Isack Hadjar tenía previsto ganar terreno en el coche del 2026 tras la actuación de Verstappen el miércoles.

Sin embargo, el piloto francés se vio relegado a un papel secundario, ya que el equipo se dedicó a solucionar un problema hidráulico en el RB22. Aún se desconoce si Red Bull Racing logrará salir a pista esta tarde.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!