¡Cuidado Alonso! El primer proyecto Aston Martin de Newey en PELIGRO

Dos altos directivos de Honda Racing indican que el proyecto de F1 de Aston Martin, liderado por Adrian Newey, podría estar en serios aprietos, lo cual no son buenas noticias para Fernando Alonso.

Newey se unió al equipo en marzo del año pasado, tras su salida de Red Bull en la temporada 2024. A lo largo de su carrera, ha cosechado 25 campeonatos y es considerado uno de los mejores diseñadores de automóviles de la historia.

Aunque en 2025 el veterano relegó su influencia en el desarrollo del coche por considerarlo un proceso demasiado avanzado, no ha dejado de trabajar para brindar al equipo la mejor oportunidad de cara al importante reajuste regulatorio que se anuncia para esta temporada. La escudería aspira a consolidarse como un contendiente real en la lucha por los campeonatos.

Con la presencia de Newey y el bicampeón Fernando Alonso, Aston Martin está dando forma a una plantilla que promete competitividad a futuro. Además de sus labores de ingeniería, Newey ha asumido también el papel de director del equipo tras la salida de Andy Cowell a finales del año pasado, lo que genera interrogantes sobre el funcionamiento de esta doble responsabilidad.

La situación se complica aún más por las dudas en torno a la nueva asociación con Honda en materia de unidades de potencia. Honda, que se alió con Aston Martin tras el exitoso periodo con Red Bull, reconoce que las regulaciones para las unidades de potencia de 2026 suponen un reto técnico mayúsculo. Koji Watanabe, presidente de Honda Racing, declaró durante la presentación del motor: "Si vamos a competir, estamos comprometidos a ganar, aunque las normas de 2026 representan un desafío enorme y quizás enfrentemos dificultades. Por ahora, sin pruebas en pista, desconocemos la brecha con nuestros rivales; solo podremos evaluarlo una vez iniciadas las sesiones. A largo plazo, nuestro objetivo es luchar por campeonatos."

¿Cuáles son las expectativas de Aston Martin para 2026?

En noticias aún más desalentadoras para Newey y la escudería, Tetsushi Kakuda, responsable del proyecto F1 de Honda, se mostró aún más pesimista respecto al motor al declarar a Autosport: "La parte de electrificación marcha según lo previsto, pero lo mismo no ocurre necesariamente con el motor de combustión interna. En definitiva, mucho dependerá del tiempo disponible para desarrollar la tecnología y, considerando eso, creemos haber hecho todo lo posible."

A pesar de estos desafíos técnicos, Aston Martin confía en que será más competitivo que en 2025, especialmente contando con el talento de Newey y la experiencia del exestrella de Ferrari, Enrico Cardile. La escudería, con sede en Silverstone, terminó séptima en el campeonato de constructores el año pasado y no ha logrado subir al podio en los dos últimos años.

Fernando Alonso espera que el AMR26 le ofrezca la oportunidad de conseguir más podios e incluso aspirar a una victoria que sume su trigésimo tercer triunfo en carrera. Sin embargo, es posible que este ambicioso objetivo deba esperar hasta 2027 o incluso 2028.

