¿Debería la Fórmula 1 seguir compitiendo en zonas políticamente inseguras?

La Fórmula 1 se vio sacudida el sábado por un ataque con drones y cohetes en Bahréin, a tan solo treinta minutos en coche del Circuito Internacional de Bahréin.

Con la élite del automovilismo preparándose para el inicio de la nueva temporada, surge la duda sobre si realmente es prudente viajar a zonas políticamente inestables del Medio Oriente.

El asalto del 28 de febrero se dirigió a un centro de servicios en Manama, aproximadamente a 30 kilómetros del lugar habitual de la competición. Aunque en la base militar no se registraron víctimas, varios barrios residenciales de la capital se vieron afectados. El peligro se hizo sentir de manera muy real para el personal presente en el entorno de la Fórmula 1.

Pirelli se encontraba en Bahréin realizando una prueba de neumáticos de dos días junto a Mercedes y McLaren, pero tras el ataque, las actividades se suspendieron de inmediato. Actualmente, el equipo de la marca se aloja en hoteles locales mientras se desarrolla, de forma acelerada, un plan de evacuación para repatriarlos cuanto antes.

Recuerdos de Jeddah

No es la primera vez que el paddock se enfrenta a la amenaza de la violencia militar en la región. La situación actual evoca los sucesos del Gran Premio de Arabia Saudí en 2022, cuando en la primera sesión de entrenamientos libres un cohete impactó cerca de un depósito de Aramco, a tan solo doce kilómetros del circuito de Jeddah.

Aunque se observaron columnas de humo desde la pista, se tuvo que celebrar una reunión de crisis que duró más de cuatro horas. Los pilotos, que inicialmente se negaron a competir, finalmente accedieron tras recibir garantías de las autoridades locales sobre la seguridad del evento. Sin embargo, lo sucedido en Manama demuestra que en un contexto geopolítico volátil, tales garantías pueden resultar insuficientes.

La dirección de la Fórmula 1 y la FIA aseguran que, en colaboración con las autoridades locales, están monitoreando la situación de cerca. Pese a que las próximas carreras se disputarán en Australia, China y Japón, y aún queda tiempo antes del Gran Premio de Bahréin en abril, la tensión en el paddock es palpable.

Algunos miembros de los equipos ya han modificado sus rutas de viaje hacia la temporada inaugural en Australia, evitando escalas en la región del Golfo. Si bien la seguridad del personal es la prioridad absoluta, los enormes intereses comerciales en el Medio Oriente no pueden pasarse por alto.

Seguridad versus comercio

Con contratos a largo plazo en Bahréin, Arabia Saudí, Qatar y Abu Dhabi, la región se erige hoy como uno de los pilares financieros esenciales del calendario actual de la Fórmula 1. Es notable que el acuerdo con Bahréin se extienda hasta 2036, lo que ha encendido las alarmas y provocado demandas de replantear la organización de las carreras ante los recientes conflictos regionales.

Dentro de la Grand Prix Drivers' Association (GPDA) se mantienen intensos debates sobre la ética y las medidas de seguridad al competir en estos entornos. La opinión expresada en redes sociales y foros aboga cada vez más por cancelar las carreras en caso de que la amenaza militar persista.

La Fórmula 1 se enfrenta a un dilema crucial. Mientras la FOM defiende el calendario programado y señala el tiempo que aún queda para el Gran Premio de Bahréin en abril, se pregunta: ¿realmente queremos seguir apostando por estos eventos? El ataque sufrido el sábado deja en claro que el deporte no está aislado de las tensiones globales, elevando el debate sobre la viabilidad de estas carreras a un nuevo nivel.

Obligaciones contractuales de la F1 en el Medio Oriente (2026) Gran Premio Ubicación Duración del contrato hasta Estado 2026 GP de Bahréin Sakhir 2036 Ronda 4 (12 de abril) GP de Arabia Saudí Jeddah 2030 Ronda 5 (19 de abril) GP de Qatar Lusail 2032 Ronda 23 (29 de noviembre) GP de Abu Dhabi Yas Marina 2030 Ronda 24 (6 de diciembre)

