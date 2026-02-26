close global

Toto Wolff, Kimi Antonelli, George Russell, Mercedes, Bahrain, 2026

Mercedes entra en ALERTA por culpa de su motor

Mercedes entra en ALERTA por culpa de su motor

Nazario Assad De León

Nazario Assad De León
Toto Wolff, Kimi Antonelli, George Russell, Mercedes, Bahrain, 2026

Aunque en las últimas semanas Mercedes no parecía tener grandes problemas, la nueva unidad de potencia ha presentado pequeños inconvenientes en su fiabilidad.

Según Autoracer, los problemas son mayores de lo que se pensaba, lo que ha generado una gran inquietud dentro del equipo respecto a la confiabilidad de la power unit alemana.

Mercedes sigue siendo considerado favorito para el título, según se comenta en el paddock. Durante años ha demostrado ser capaz de construir la unidad de potencia más potente, y para 2026 los pronósticos continúan siendo positivos.

Además, el equipo ha encontrado una mejora en la relación de compresión que podría proporcionar potencia adicional, aunque las escuderías rivales han criticado este método y la FIA continúa analizando la situación.

Relacionado: CONFIRMADO: Verstappen sigue los pasos de Checo Pérez y TRAICIONA a Red Bull

'Mercedes preocupado por la fiabilidad'

En Barcelona y Bahréin la unidad mostró un buen rendimiento, aunque se detectaron pequeños problemas en diversas ocasiones. Según un medio italiano, estas preocupaciones han sido significativas dentro del equipo.

Los inconvenientes con el motor habrían obligado a utilizar una gestión más conservadora durante las sesiones de prueba. En Bahréin, el equipo de fábrica utilizó la versión más reciente de la power unit, mientras que los equipos de clientes debieron conformarse con una versión anterior.

Aunque para el inicio del campeonato en Melbourne los clientes contarán con la última versión, Toto Wolff sigue muy preocupado por la fiabilidad de esa línea en particular.

El periodista de F1 Roberto Chinchero señaló: "El motor de Mercedes no resulta tan fiable como se pensaba. En Bahréin desechaban dos motores por problemas distintos. Me han informado de que en Australia tendrán que utilizar el mapeo de motor que los clientes usaban allí, para evitar sobrecargar la unidad."



