Dolorosa SEPARACIÓN de Antonelli a días del inicio de temporada

Kimi Antonelli ha vuelto a dar titulares, pero esta vez por motivos personales. Su exnovia, Eliska Babickova, confirmó en redes sociales que han decidido poner fin a su relación.

La estrella checa explicó el martes que, durante todo febrero, ambos intentaron solucionar las diferencias que los separaban. Finalmente, concluyeron que sus caminos debían seguir rutas distintas.

El piloto, que ya ha estado en el ojo del huracán en 2026 —recientemente protagonizó un accidente en su lujosa Mercedes cerca de su hogar en San Marino—, se prepara para enfrentar su segunda temporada en la Fórmula 1.

Ex de Kimi Antonelli: Fui yo quien terminó la relación

En Instagram, Babickova relató: "Esto es algo reciente. Durante febrero, Kimi y yo tratamos de resolver nuestros problemas sin lograr entender en qué punto nuestra relación había dejado de encajar. Por ello, tardé en comentarlo, aunque los rumores ya circulaban hace tiempo".

La ex pilotos insistió en que ninguno cometió acciones que provocaran el final. "He visto demasiadas especulaciones, narrativas falsas y noticias distorsionadas. Quiero aclarar que la ruptura se debió a que ya no compartíamos los mismos planes ni valores para el futuro. No hubo un drama monumental, ni infidelidades ni terceros implicados; simplemente, crecimos en direcciones distintas", añadió.

Para poner fin al asunto, concluyó: "No comentaré más sobre esto. Si llegara a surgir algo verdaderamente importante, lo diré, pero quiero que se acaben las especulaciones. Esto es definitivo".

