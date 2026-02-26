Verstappen es completamente QUEMADO por el ícono de carreras y le piden renunciar a F1

Juan Pablo Montoya opina que Max Verstappen debe ser más consciente de su papel como tarjeta de presentación de la Fórmula 1.

El colombiano reacciona así a la fuerte crítica que el piloto neerlandés lanzó recientemente contra las nuevas normativas que se implementarán este año. Montoya sostiene que un campeón mundial tiene la responsabilidad de velar por la imagen de esta élite del automovilismo. Lo expresó en el podcast de AS Colombia.

El descontento de Verstappen surgió tras la primera semana de pruebas en Bahréin, donde calificó las nuevas reglas como "Fórmula E con esteroides". El cuadruplicado campeón mundial manifestó sus inquietudes sobre el grado de electrificación y la gestión energética, factores que, según él, podrían dificultar el espíritu directo de las carreras. Aunque dejó claro que consideraba importante expresar su opinión, Montoya cree que tales declaraciones afectan negativamente al producto que es la Fórmula 1.

Verstappen como imagen

Montoya recalca que un piloto del calibre de Verstappen no puede emitir opiniones sin tener en cuenta sus consecuencias.

"Un campeón mundial, aunque tenga la libertad de decir lo que le plazca, también debe asumir la responsabilidad que conlleva representar la disciplina", afirma. Además, destaca que el piloto holandés es una de las principales figuras de la categoría.

"No hay nada de malo en tener una opinión, pero al mismo tiempo él encarna el producto. Como dijo Lando Norris: 'Si no te gusta, súbete al coche'. A Max no le importa competir mientras reciba su salario, y si decide retirarse, siempre habrá suficientes reemplazos", concluye el ex piloto de Williams.

Tanque de guerra

Según Montoya, las declaraciones de Verstappen tienen un gran peso en cómo el público percibe las nuevas normativas. "Si Max afirma en público que el reglamento es desastroso, la audiencia empezará a creer que es así", explica. El colombiano no ve en los cambios una regresión y rememora los coches de la temporada anterior: "El coche no se sentirá igual que antes, pero en aquel entonces los pilotos competían al estilo de un tanque de guerra de 400 metros. Las nuevas máquinas siguen siendo imponentes, pero se manejan de forma más eficaz. En circuitos urbanos, por ejemplo, se adaptarán mejor debido a una mejor relación con el trazado", añade Montoya.

Enfocarse en el resultado

La crítica de que los monoplazas no podrían mantenerse al día entre sí, según Montoya, es un efecto secundario habitual de grandes cambios reglamentarios. El ex piloto de F1 aconseja al competidor de Red Bull que se concentre en los recursos a su disposición y deje de quejarse cuando las cosas no salgan como esperaba. "Si gana, nadie oirá las quejas, pero si se ve envuelto en problemas, siempre se echará la culpa a las normas", comenta Montoya.

Reglas más estrictas para pilotos

Montoya llega incluso a sugerir que la dirección de la Fórmula 1 debería actuar con mayor firmeza frente a las declaraciones negativas de sus protagonistas. Según él, la categoría debe protegerse de críticas internas que puedan dañar su imagen. "Si estuviera en el comité de administración de la F1, impondría normas mucho más severas a quienes representan mi producto", concluye el siete veces ganador de Grandes Premios.

