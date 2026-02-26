Hamilton, ATRAPADO en el caos de Mercedes F1 mientras Bono se venga

Lewis Hamilton se vio envuelto en una divertida batalla de bromas durante las pruebas de pretemporada en Bahrein.

La polémica surgió entre su antiguo ingeniero de carrera, Peter "Bono" Bonnington, y el joven piloto Kimi Antonelli. El pasado año, Hamilton fue reemplazado por Antonelli tras decidir fichar por Ferrari, mientras que Bonnington se quedó en Mercedes para dirigir al italiano.

Según un vídeo compartido en las redes de Mercedes, la relación entre Antonelli y Bonnington es tan especial como la que el propio Hamilton tuvo con su compatriota británico. En las imágenes se observa a Antonelli lanzando agua con una pistola sobre Bonnington en el Circuito Internacional de Bahrein, impactándolo en la nuca.

No satisfecho con dos buenos disparos, Antonelli siguió la broma y se lanzó a buscar a Bonnington en la suite de hospitalidad de Mercedes. En ese instante, el expiloto Hamilton se encontraba presente para felicitar a Bonnington con motivo de su cumpleaños, mientras se compartían risas entre los presentes.

Hamilton mostró cierto interés por la sorprendente potencia de la pistola de agua de Antonelli, pero prefirió mantenerse al margen de la guerra de bromas. La revancha llegó cuando Bonnington, con ingenio, llenó la botella de agua de Antonelli con salsa picante. El joven italiano, sin sospechar nada, dio un sorbo que lo dejó enrojecido y confesó que no soporta el picante.

Bonnington, Hamilton y otros miembros del equipo Mercedes no pudieron contener la risa ante la situación, mientras Bono se llevaba la última carcajada recordando el refrán: "Quien a hierro mata, a hierro muere".

¿Se perfila Antonelli para luchar por el título?

La última victoria en gran premio que Bonnington celebró junto a uno de sus pilotos fue en el Gran Premio de Bélgica 2024, cuando Hamilton consiguió su segundo triunfo de la temporada. Además, el capitán británico se impuso en el Gran Premio de Gran Bretaña 2024, lo que provocó celebraciones emotivas para Bono al conseguir su primer éxito desde el Gran Premio de Arabia Saudita de 2021.

Bono tiene la esperanza de que Antonelli se luzca y obtenga su primera victoria en gran premio en 2026, sumando así otro grato recuerdo a su carrera. El ingeniero formó parte del equipo Mercedes que se alzó con ocho títulos consecutivos de constructores entre 2014 y 2021, además de ganar seis campeonatos de pilotos junto a Hamilton.

Antonelli se perfila como uno de los protagonistas en la lucha por el título este año junto a su compañero George Russell, dado que se rumorea que Mercedes es el conjunto más fuerte de la competición, a pesar de que el equipo Ferrari de Hamilton mostró mayor velocidad durante las pruebas de pretemporada.

Se cree, además, que Mercedes estuvo conteniendo parte de su rendimiento en Bahrein y que aún tiene mucho más potencial para desplegar conforme avance la temporada.

