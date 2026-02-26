El jefe de Verstappen responde a los comentarios de Mercedes

Laurent Mekies ha respondido a los comentarios de los rivales de Red Bull durante las pruebas de pretemporada de 2026, en los que pintaban a los gigantes de las bebidas energéticas como los líderes indiscutibles del sector, especialmente tras comentarios de Mercedes.

El pasado verano, Mekies asumió el mando del equipo de Red Bull F1 y, con ello, la responsabilidad sobre el cuatro veces campeón Max Verstappen, tras el despido del veterano director de equipo Christian Horner.

De esta manera, el francés heredó la dirección del primer proyecto interno de unidades de potencia de Red Bull, el Red Bull Powertrains, que Horner había puesto en marcha desde cero.

Aunque este proyecto también marcó el regreso de Ford a la F1, colaborando con Red Bull en el desarrollo del nuevo motor conforme a la normativa renovada del deporte, la fiabilidad de la nueva maquinaria sorprendió a muchos de sus rivales en Barcelona y Bahréin.

Queda la duda: ¿está el equipo de Mekies echando marcha atrás intencionalmente o Red Bull tiene, de verdad, buenas posibilidades de recuperar la cima en 2026?

Mekies responde a las comparaciones de ser el 'referente' de Red Bull

Tras impresionar al paddock en las primeras sesiones de pruebas con su nueva unidad de potencia, el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, afirmó que Red Bull era el "referente" para 2026.

Mekies replicó en respuesta a dichos comentarios, calificándolos de parte de una estrategia más amplia que se despliega en los boxes durante la pretemporada.

En una rueda de prensa en Bahréin, el francés explicó: "Creemos que en los boxes se está jugando un buen partido para desviar la atención de la competencia, y nuestra estrategia es mantener el ruido al mínimo para concentrarnos en nuestro trabajo."

El jefe del equipo dejó claro también su posición en la clasificación al señalar: "Tenemos una enorme cantidad de trabajo por delante y, lamentablemente, todavía no somos el referente. Confiamos en que, probablemente, vamos un poco detrás del grupo.

Es justo reconocer que muchos en los boxes se sorprendieron al ver la consistencia que podíamos mantener con un proyecto completamente nuevo, algo de lo que nuestro equipo en Milton Keynes debe estar muy orgulloso. La lucha competitiva que se avecina será intensa y nos tomará tiempo alcanzar el nivel que deseamos."

