CONFIRMADO: Franco Colapinto se pondrá AL NIVEL DE Mercedes

Franco Colapinto podría ponerse al nivel de Mercedes luego de la noticia revelada previo al comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

The Race informa que la escudería alemana habría decidido darle motores con la potencia completa a todos los equipos de los que es fabricante, es decir, Alpine, Williams y McLaren.

Esto fue lo que revelaron: "Los clientes de Mercedes, McLaren, Alpine y Williams, pueden esperar un aumento de rendimiento para la primera carrera de la temporada de Fórmula 1 en Australia, cuando prueben por primera vez la unidad de potencia con especificaciones de carrera más reciente.

"Con la entrada en vigor de nuevas reglas para esta temporada y el reto de Mercedes de abastecer a cuatro equipos en total, se ha descubierto que el fabricante alemán utilizó especificaciones de unidades de potencia ligeramente diferentes durante las pruebas.

"Dado que la preparación de pretemporada se centró más en garantizar una fiabilidad robusta, especialmente porque los equipos necesitaban comprender la complejidad de la gestión energética, Mercedes optó por ofrecer a sus clientes una especificación probada para que pudieran continuar con sus programas.

"Y, como parte de su intento por confirmar la versión del motor que se comprometerá a utilizar para el inicio de la temporada (con homologación prevista para el 1 de marzo), el equipo oficial Mercedes obtuvo el uso exclusivo de la última versión de desarrollo de su M17 E Performance", señalaron.

¿Por qué es ilegal el motor Mercedes?

El coeficiente de compresión en el motor de combustión debe ser de 16:1 a partir de la próxima temporada. Sin embargo, se comenta en los bastidores que, en el caso de Mercedes, el valor podría llegar a 18:1 una vez que el motor alcance su temperatura óptima de funcionamiento.

Actualmente, las normativas establecen que la FIA verifique el coeficiente a temperatura ambiente, lo que da como resultado el 16:1 en el caso de Mercedes. Pero, dado que un coeficiente de compresión mayor produce un aumento en la potencia, Audi, Ferrari y Honda han exigido que se mantenga siempre en 16:1, incluso cuando el motor esté caliente.

Mientras tanto, se rumorea que Red Bull Ford estaría desarrollando su propia solución ante este entramado. La FIA ha celebrado varias reuniones con los distintos fabricantes de motores de Fórmula 1 para abordar este asunto. Todo ello ha provocado reacciones intensas por parte de Mercedes.

"Nuestro motor es legal. La FIA ya lo confirmó. Cumplimos sin excepción todas las normas", comentó el director del equipo, Toto Wolff, según informa De Telegraaf. "Parece que se han llevado a cabo reuniones secretas y se han enviado comunicaciones sobre nuestro motor. Asegúrense de que sus asuntos estén en orden."

Además, se comenta que el jefe de Mercedes-Benz, Ola Källenius, estaría respaldando estas declaraciones e incluso amenazando con emprender acciones legales si se declara ilegal la unidad de potencia.

