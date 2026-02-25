Hamilton seguiría teniendo PROBLEMAS gracias a Ferrari

Un desliz de Ferrari en el sector de Lewis Hamilton podría romper la atmósfera que se vive en el equipo, según un ex piloto de F1.

La sorprendente arrancada de Hamilton durante las prácticas previas en Bahrein, junto al impresionante tiempo registrado por Charles Leclerc en el último día de pruebas, han llenado de optimismo a Ferrari de cara a la temporada 2026.

Hamilton afirma encontrarse en un lugar mucho mejor, mientras que los cambios reglamentarios del 2026 le permiten competir con una nueva generación de monoplazas.

Sin embargo, el ex piloto Ivan Capelli advierte que la falta de un ingeniero de pista para Hamilton podría convertirse en un escollo antes del inicio de la temporada, alterando lo que ha descrito como un ambiente “armónico” y “tranquilo” en el equipo y en el diseño del coche.

Tras un primer año complicado en 2025 –durante el cual se registraron varios intercambios tensos por radio entre Hamilton y su ingeniero, Riccardo Adami– Ferrari optó por retirarlo al comenzar el 2026.

No obstante, el equipo no parecía contar con un reemplazo inmediato. Durante las pruebas en Barcelona, Bryan Bozzi se encargó de la labor para Hamilton y Leclerc, mientras que en Bahrein colaboró Carlo Santi.

Hablando sobre el rendimiento integral del coche en los test, Capelli declaró a Gazzetta: "El monoplaza me impresionó por su lógica interna; se nota cómo la parte delantera se conecta perfectamente con la trasera. En otras máquinas se podía percibir cierta desconexión entre las piezas, pero aquí todo fluye de manera lineal y armónica."

Consultado sobre el ambiente en Ferrari, Capelli respondió: "Fue, sin duda, muy tranquilo. Los test ofrecieron toda la información que se esperaba, completando los programas sin contratiempos."

Al referirse a la carencia de un ingeniero de pista para Hamilton, recordó su propia experiencia: "En 1992 viví una situación similar; conocí a mi ingeniero en el avión rumbo a mi primera carrera. Ese vínculo se desarrolla con el tiempo y solo así se logra una comunicación automática y una confianza mutua en los momentos de presión. Me sorprende que en los últimos meses no hayan logrado encontrar a alguien adecuado para este puesto."

Relacionado: CONFIRMADO: Verstappen sigue los pasos de Checo Pérez y TRAICIONA a Red Bull

¿Quién será el ingeniero de pista de Hamilton en la F1 2026?

Aunque aún no han contratado de forma permanente a nadie para el puesto de ingeniero de pista de Hamilton, se espera hacer un fichaje con rapidez, ya que se acerca el Gran Premio de Australia, que abre la temporada.

Se prevé que Carlo Santi continúe como solución provisional en esa carrera y en las primeras pruebas, hasta que se designe un nuevo integrante de forma permanente.

Se especula que el ex ingeniero de McLaren, Cedric Michel-Grosjean, podría ocupar ese puesto. Recientemente, en LinkedIn comentó que se tomaría un descanso mientras se “reubicaba”, lo que podría interpretarse como un posible traslado a Maranello.

Su última experiencia en F1, registrada como “Ingeniero Principal de Rendimiento en Pista” en McLaren durante el periodo de enero a diciembre de 2025, sugiere que se encuentre en un lapso de transición. Por ello, Ferrari ha optado temporalmente por contar con Santi para cubrir las necesidades inmediatas de Hamilton.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!