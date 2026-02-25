Leclerc, preocupado por el nuevo PROBLEMA que está surgiendo con los nuevos monoplazas de F1

Aunque la Fórmula 1 trabaja para incentivar los adelantamientos, Charles Leclerc aseguró a ESPN que, con los nuevos monoplazas, adelantar será una tarea extremadamente difícil.

Aparte de las innovaciones que traerá la temporada 2026, el objetivo de Formula One Management es atraer a más espectadores.

Uno de los métodos propuestos es aumentar el número de maniobras de adelantamiento. En 2025, el consumo excesivo de combustible sucio limitó estas acciones, y se espera que en 2026 este problema se reduzca.

Leclerc teme la falta de oportunidades para adelantar

Durante los días de prueba, Leclerc intentó en varias ocasiones superar a sus rivales, pero estos adelantamientos resultaron casi imposibles de realizar.

"Actualmente me resulta muy complicado llevar a cabo una maniobra de adelantamiento", manifestó el piloto monegasco, expresando así sus inquietudes. A lo largo de la semana de pruebas se vivieron varios duelos, pero era la primera vez que se destacaba tan claramente la escasez de oportunidades para adelantar.

Lando Norris, por su parte, se mostró sorprendido en la rueda de prensa ante la valoración de Leclerc, insinuando que el análisis del piloto monegasco podría no ser del todo objetivo.

