Verstappen está a punto de romper el icónico récord de F1 de Schumacher

Max Verstappen se encuentra a punto de conseguir una hazaña única en la Fórmula 1.

Este año, el piloto neerlandés podría igualar el emblemático récord de Michael Schumacher. Mientras el legendario alemán marcó tendencia durante su etapa en Ferrari, Verstappen se perfila para superar esos números con Red Bull Racing.

Actualmente, Verstappen cuenta con 71 victorias para la escudería de Red Bull, colaboración que se remonta a 2016. En su época en la Scuderia, Schumacher alcanzó 72 triunfos para un solo equipo.

Con una victoria más, el neerlandés igualaría al alemán, y un segundo triunfo lo dejaría por encima en cuanto a récords de victorias con un mismo constructor. Aunque Lewis Hamilton, con 84 triunfos para Mercedes, figura aún por encima, el histórico récord de Schumacher podría estar al alcance del piloto de Limburg.

Nuevas regulaciones alteran el terreno de juego

Sin embargo, romper este récord no es algo seguro, ya que la temporada se caracteriza por cambios técnicos radicales. La transición hacia coches más pequeños y ligeros, junto a una nueva fórmula de motor en la que la potencia es parcialmente eléctrica, ha reconfigurado el equilibrio en la parrilla.

Mientras Red Bull dominó en años anteriores, hoy en día Mercedes y Ferrari parecen ser los principales contendientes. La unidad de potencia de Mercedes se percibe como el nuevo estándar, aunque el ambicioso proyecto Red Bull-Ford enfrenta un gran desafío, a pesar de un arranque muy prometedor en las sesiones de prueba.

En el podcast «Up to Speed», Verstappen compartió sus expectativas para la temporada. Según él, los equipos que utilizan motores Mercedes, como McLaren y el propio equipo fábrica, podrían beneficiarse de la forma en que gestionan la energía eléctrica bajo las nuevas normativas.

Aunque la nueva unidad de Red Bull-Ford ha demostrado ser fiable, aún queda la duda sobre si podrá ofrecer la velocidad necesaria para luchar por la victoria. La primera oportunidad para que Verstappen ataque el récord de Schumacher se dará en el Gran Premio de Australia, el próximo domingo.

