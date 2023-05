Aloisio Hernández

Lunes 15 Mayo 2023 10:34 - Actualizada: 12:39

Peter Windsor, ex gerente de equipo y patrocinio de Fórmula 1 y ahora analista, cree que Charles Leclerc podría obtener algunas victorias más en un auto de Red Bull Racing en 2023 y competir por el campeonato.

Aun así, no cree que el monegasco conduzca allí en un futuro cercano, siempre que Max Verstappen sea el primer piloto allí, aunque le gustaría que sucediera.

El RB19 de Max Verstappen y Sergio Pérez es tan dominante que en 2023 poco se señala a ellos y mucho al coche como la razón por la que ambos pilotos tienen tanto éxito.

Cuatro veces en cinco carreras esta temporada, los pilotos terminaron P1 y P2 durante el fin de semana. Max está catorce puntos por delante de Checo con una victoria más.

Todavía hay mucho foco en Adrian Newey. El diseñador del RB18 se ha superado a sí mismo con el RB19. Esto mientras las cosas no van tan bien en Ferrari y Leclerc lo está pasando mal.

Toro monegasco

En su vídeo en su Canal de YouTube, Windsor dice que cree que Charles se desempeñaría mucho mejor en un auto diferente al que tiene ahora.

"Si Leclerc pilotara un Red Bull a partir de mañana, definitivamente ganaría otro Gran Premio este año. No sería fácil contra Max, pero creo que podría competir por el campeonato mundial.

"Él [Leclerc] no conduce un Red Bull y no creo que lo haga. No creo que alguna vez pongan a Charles en un Red Bull mientras Max esté en el otro auto. En este momento él es probablemente esté mejor con Frederic Vasseur, creyendo en las capacidades de Vasseur en Ferrari", comentó.