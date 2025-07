URGENTE: FIA confirma un INJUSTO castigo para Carlos Sainz

La Federación Internacional de Automovilismo ha confirmado un castigo para Carlos Sainz tras los viernes de entrenamientos libres para el Gran Premio de Gran Bretaña.

El organismo rector informó de la sanción para el corredor nacido en Madrid mediante un documento emitido poco después de finalizada la FP2: "Los comisarios escucharon al piloto del coche 55 (Carlos Sainz), al representante del equipo y revisaron los datos del sistema de posicionamiento/comandancia, el vídeo, la radio del equipo y las grabaciones del coche.

"El coche 55 trompeó a la salida de la curva 7 y se detuvo perpendicular a la pista entre las curvas 7 y 8. El piloto del coche 55 cruzó la pista directamente, se salió por el otro lado y posteriormente se reincorporó. Mientras lo hacía, el coche 27 se acercaba por su derecha. Tras examinar las grabaciones y escuchar al piloto, se hizo evidente que el piloto del coche 55 no miró a la derecha para ver si venía un coche.

"Nos informó que no pudo mirar a la derecha debido al dispositivo FHR y a la altura del reposacabezas. También comentó que calculó mal su posición exacta en la pista y esperaba que los coches tuvieran espacio para adelantarle. El avance del coche 55 obligó al coche 27 a cambiar de dirección desplazándose a la izquierda para evitar una colisión con el coche 55. Dado que el tramo de la pista tenía doble bandera amarilla, el peligro para el coche 27 se redujo en cierta medida.

"Sin embargo, esto no eximió al piloto de asegurarse de no representar un peligro para los demás, incluso absteniéndose de moverse si tenía alguna duda. No consideramos que la situación actual representara un peligro para los demás pilotos, especialmente dadas las dobles banderas amarillas; sin embargo, sí tenía el potencial de ser peligrosa.

"Por consiguiente, amonestamos al piloto del coche 55. Se recuerda a los competidores que tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los Comisarios Deportivos, de conformidad con el Artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Capítulo 4 del Reglamento Judicial y Disciplinario de la FIA, dentro de los plazos aplicables", informaron.

¿Qué pasó en la FP1 del GP de Gran Bretaña?

Lewis Hamilton tuvo un espectacular resultado en la primera práctica libre del Gran Premio de Reino Unido, mientras que Carlos Sainz sufrió de más problemas.

La suerte estuvo del lado del siete veces campeón del mundo en su primera sesión en un Ferrari en un fin de semana de su carrera local y se quedó con la mejor vuelta gracias a un tiempo de 1:26.892, superando por 0.023 segundos a Lando Norris.

Oscar Piastri llegó detrás de ellos, por delante de Charles Leclerc y George Russell. El resto del Top 10 lo completaron Isack Hadjar, Alexander Albon, Liam Lawson, Kimi Antonelli y Max Verstappen.

Una bandera amarilla fue la que terminó impidiendo que otros corredores como Verstappen o Norris mejoraran sus tiempos, dejando a Lewis con la P1. Poro otro lado, Fernando Alonso llegó en 11°, mientras que Carlos Sainz sufrió de algunos problemas y quedó más atrás en 13°.

Finalmente, Franco Colapinto superó a su compañero de equipo y se quedó con la decimosexta plaza de la primera sesión del fin de semana del Gran Premio de Reino Unido.

Posición Piloto 1 Lewis Hamilton 2 Lando Norris 3 Oscar Piastri 4 Charles Leclerc 5 George Russell 6 Isack Hadjar 7 Alexander Albon 8 Liam Lawson 9 Kimi Antonelli 10 Max Verstappen 11 Fernando Alonso 12 Lance Stroll 13 Carlos Sainz 14 Arvin Lindblad 15 Esteban Ocon 16 Franco Colapinto 17 Paul Aaron 18 Oliver Bearman 19 Pierre Gasly 20 Gabriel Bortoleto

